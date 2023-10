Zrinjski umalo do senzacije na Otoku, u zadnjim sekundama im srušili snove

Mostarski Zrinjski igra prvu povijesnu sezonu jednog kluba iz Bosne i Hercegovine u nekom europskom natjecanju pa su već na početku njihove avanture u Konferencijskoj ligi napravili senzaciju pobijedivši u prvom kolu nizozemski AZ.

Drugo kolo nogometašima iz Mostara donijelo je gostovanje u Birminghamu protiv Aston Ville, a igrači Krunoslava Rendulića nisu razočarali niti u svojem drugom europskom nastupu, s kojeg dolaze poraženi u zadnjim minutama na Villa Parku s minimalnih 1:0. Gol pogledajte OVDJE.

Zrinjski je u prvom poluvremenu bio u najmanju ruju ravnopravan suparnik renomiranom engleskom Premierligašu, a najbolju priliku je imao Bilbija, koji je odlično pucao iz pada, ali je golman Ville Martinez odlično obranio.

Najbolju priliku za Villu u prvom dijelu imao je Zaniolo, kada je pokušao efektno škaricama, ali Marić je obranio atraktivni pokušaj Talijana.

Bod za povijest

Drugo poluvrijeme donijelo je veći pritisak domaćina, ali igrači Zrinjskog igrali su kao da im je ovo već 100 utakmica u Europi, a ne tek druga.

Igrači Ville pokušali su početkom drugog poluvremena doći do penala, ali je sudac nakon pregleda snimke presudio kako je lopta udarila igrača Zrinjskog u glavu, a ne ruku.

Zrinjski Mostar fans enjoying themselves in Birmingham ahead of the Aston Villa game later👏🇧🇦pic.twitter.com/Dxya5ySl5I

— Football Away Days (@AwayDays_) October 5, 2023