‘ZNAM ŠTO JE BILO, DOBIO JE TAJ TELEVIZOR!’ Splitska legenda se svega sjeća, poklonu za velikana se zagubio trag

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Puno posebnih prisjećanja i uspomena donio je oproštaj od Pelea nakon smrti jednog od najvećih nogometaša svih vremena, po mnogima, i najvećeg. Brazilski sportski velikan preminuo je s 82 godine nakon što se borio s teškom bolešću, s rakom debelog crijeva, a jedna od priča bila je povezana s televizorom koji je Peleu bio namijenjen kao dar iz tadašnje Jugoslavije, a na jednom prijemu u veleposlanstvu bivše države u Brazilu, dok su ondje gostovali jugoslavenski reprezentativci, nogometni velikan se raspitivao što je s tim televizorom.

Ono što se zbivalo približio je Dragan Džajić, tadašnji kapetan reprezentacije Jugoslavije, govoreći da je Peleu bio obećan televizor, a Džajić nije znao gdje se nalazi taj poklon namijenjen brazilskom velikanu. Tadašnji reprezentativni kapetan bivše države je svoje prisjećanje iznio razgovarajući za srpski Telegraf, a potom, nastavak ove priče došao je iz Splita. Sve je otkrilo sjećanje hrvatske radijske legende Ede Pezzija u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

Televizor je Peleu ipak otišao u ruke. Dobio ga je na toj svečanosti u povodu prijateljske utakmice u kojoj se protiv Jugoslavije opraštao od brazilskog reprezentativnog dresa.





U hotelu – ludnica

“U toj ludnici u hotelu, na prijemu s više od 1000 ljudi, televizor su uručili Peleu. Evo baš sam maloprije pričao s Draganom, sjetili smo se tog događaja, kaže ‘Džaja’ da se ne sjeća dobro što je bilo s televizorom, a eto ja znam, dobro pamtim, Pele ga je dobio”, rekao je Pezzi za Slobodnu Dalmaciju.

Dragan Džajić se nije mogao sjetiti što je bilo s poklonom za Pelea, što je dovelo do pretpostavke da je brazilski velikan ostao bez televizora, no Edo Pezzi sve dobro pamti, a za Slobodnu je kazao da je o tome pisao i u svojoj knjizi.

“Bio je to prvi kolor-televizor, tada smo se šalili da ga zovu kolor-televizor u boji. Proizvodio ga je EI Niš, to je bila golema kutija, ekran je bio mali, ali bio je obložen najfinijim drvom. Jugoslavija je ludovala za tim televizorom, a nije si ga mogao priuštiti svatko, u to doba je bio popularan i nedostižan”, rekao je Pezzi, dodajući da puno govori što se radilo o obećanju nogometnog saveza tadašnje države da će Pele dobiti veliki dar.

Brazilskom majstoru bilo je stalo da televizor bude njegov, kako se prisjeća hrvatska radijska legenda.

Utakmica koja se pamti bila je odigrana u srpnju 1971. godine, a neki detalji oko nje ostaju u sjećanjima, poput priče s televizorom koji je Pele na koncu ipak dobio…