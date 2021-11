ZLATNA LOPTA PO SEDMI PUT OTIŠLA ARGENTINCU! Modrić 29. igrač na svijetu, evo tko su ostali dobitnici

Argentinski reprezentativac, legenda Barcelone i trenutni igrač PSG-a Lionel Messi osvojio je svoju sedmu Zlatnu loptu, drugu u nizu nakon 2019. godine. Drugo mjesto je pripalo Robertu Lewandowskom, a treći Jorginho, dok se Cristiano Ronaldo morao zadovoljiti tek šestim mjestom.

Leo je ove godine osvojio Copa Americu, što mu je bio prvi veliki trofej s reprezentacijom u karijeri, a Messi je na Copi bio najbolji strijelac uz Kolumbijca Luisa Diaza s četiri pogotka, no upisao je čak pet asistencija te je proglašen igračem turnira. Također, karijeru je u Barceloni završio s čak 30 pogodaka u prvenstvu, čime se okrunio titulom najboljeg strijelca La lige.

⚡️ "Here are the highlights of the 65th ceremony of the #BallondOr par @francefootball https://t.co/Xar92BeVF5

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021