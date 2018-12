ZLATNA LOPTA NIJE TREBALA ZAVRŠITI KOD MODRIĆA?! Legendarni Španjolac objasnio zašto je izbor bio loš

Legenda španjolskog nogometa i svakako jedan od najboljih veznih igrača u povijesti, Andres Iniesta, komentirao je izbor za Zlatnu loptu France Footballa. Iniesta, koji je s Barcelonom osvajao četiri Lige prvaka i devet naslova prvaka Španjolske, smatra kako je izbor bio loš.

Iniesta je godinama bio simbol Barcelone, ali dakako u sjeni Lionela Messija, koji mu je više puta iz ruku uzimao Zlatnu loptu. Bilo je to 2010. godine kada je prema mnogima baš Iniesta trebao osvojiti Zlatnu loptu, ali je završio drugi iza Messija, pa onda 2011. godine kada je bio četvrti, pa onda 2012. godine kada je bio treći.

Međutim, Iniesta i sada smatra da je Lionel Messi najbolji nogometaš svijeta, štoviše, najbolji svih vremena te tvrdi kako je Zlatna lopta otišla u ruke krivog igrača.

“Messi je najbolji svih vremena, nikada nisam vidio da itko radi ono što on radi, a svake godine nadmašuje moja očekivanja. Njegovo peto mjesto na popisu najboljih je uvreda, za mene je on iznad svih. No, bilo bi krivo reći da Modrićeva pobjeda nije zaslužena, on je imao sjajnu sezonu”, poručio je Iniesta, prenosi španjolska Marca.