ZLATKO DALIĆ ŽELI NA FINAL FOUR: Izbornik najavio promjene u obrani i napadu za sutrašnju utakmicu

Autor: Dnevno GIŠ

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić nije bio oduševljen Ligom nacija kada je startalo to natjecanje, njegovi Vatreni mučili su se na početku istog 2018. godine nakon srebra u Rusiji, a Zlatko je otišao toliko daleko da je govorio kako bi se Liga nacija trebala ugasiti.

No u ovogodišnjem izdanju Dalić je promijenio ploču, iako su Vatreni startali porazom baš od sutrašnjeg protivnika Austrije, no nakon toga zaredale su se odlične igre naše reprezentacije, tako da sutra idemo po vizu za finale u Beč.

Izbornik ima neke probleme ponajviše zbog ozljede Šutala kojeg će u Beču najvjerojatnije zamijeniti Lovren, koji bi istrčao u paru s Gvardiolom, a najavljena je i promjena u napadu.





Ovisimo samo o sebi

“Odlazak na Final Four bio bi sjajan poticaj prije Svjetskog prvenstva u Kataru. Imamo veliku šansu koju smo sami izborili, a najvažnije je da mi sami o sebi odlučujemo i ne ovisimo o nikome drugome, ali taj posao moramo i odraditi”, rekao je Dalić i dodao:









“U nedjelju nas očekuje teška utakmica i pokušat ćemo je dobiti. Lijepo bi bilo ovaj ciklus Lige nacija završiti dobrim rezultatom i pobjedom prije Svjetskog prvenstva, ali i da se desi nešto drugo neće nas puno poremetiti jer mi se moramo spremati za SP. Mislim da smo na dobrom putu”, rekao je izbornik i najavio promjene u sastavu:

“Bit će promjena u sastavu. Naš prvi i osnovni cilj je plasirati se na Final Four, a drugi je da isprobamo neke igrače, jer poslije ovog više nema prijateljskih utakmica. Napravit ćemo neke promjene u zadnjem redu i fazi napada. Erlić se vratio treninzima, vidjet ćemo koliko je pametno koristiti ga sutra, nije ga bilo četiri tjedna, moramo paziti da ne bude novih ozljeda. Šutalo je dobio udarac u gležanj, vidjet ćemo. Promjena će svakako biti i osvježit ćemo ekipu”, napomenuo je Dalić pa apostrofirao taj nedostatak “killera” u napadu:

“Kramarić, Livaja, Petković, Budimir. Moramo tražiti rješenje, treba nam robustan napadač, koji radi agresiju, ovisi o tome što želimo igrati. Vjerujem da će netko od njih dobiti svoju šansu”, rekao je izbornik i zaključio:









“Ne smije nas ništa zavarati. Moramo ostati skromni, na nogama, mi smo pokazali kvalitetu i dobru igru, ali to nas ne smije zavarati. Moramo biti još bolji i kvalitetniji, imamo širinu i igrače koji to mogu. Sve ću napraviti da to smirim, toga ne smije biti, ne smijemo si dopustiti luksuz opuštanja”.