ZLATKO DALIĆ TALIJANIMA: ‘Rebić je igrao na krivom mjestu i dolaskom Ibrahimovića se preporodio’

Poznati talijanski sportski časopis Gazzeta dello Sport došao je do izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića s pitanjem o junaku Milana ovih dana, našem reprezentativcu, Anti Rebiću. Naš je izbornik bio odlučan u odgovorima:

“Rebić nikad nije prestao biti klasa, ljudi moraju shvatiti da je stigao u novi klub, novu zemlju i ligu, to nije lagana tranzicija. Čak su i u Hrvatskoj počeli sumnjati u njega, a i mene što ga stalno zovem u reprezentaciju iako nije bio standardan u Milanu. Međutim, nikada nisam imao namjeru prestati mu slati pozive za Hrvatsku, znao sam njegove kvalitete i sada one ponovno izlaze na vidjelo. Primjetio sam kako je neko vrijeme igrao pogrešno mjesto u rotaciji, on nije stvoren za klasičnog napadača, već više kao ofenzivnog veznog igrača koji se nadograđuje na isturenijeg suigrača, upravo je zbog toga bio toliko važan dolazak Zlatana Ibrahimovića uz kojeg se Ante preporodio.”

Pa je dalje govorio kako vidi današnji Milan:

“Kada vodite klub poput Milana svi očekuju instant rezultate, no to nije moguće. Boban savršeno zna kako ovaj klub funkcionira, svjestan je značaja prema navijačima i svima uključenim u ovo mjesto, bit će mu potrebno vremena, minimalno dvije do tri godine, jednostavno nije moguće nešto izgraditi u nogometu za samo šest mjeseci.”