ZLATKO DALIĆ SVJEDOČI SVOJU VJERU: ‘Treba biti ponizan i skroman, Bog daje milost poniznima’

“S našim uspjehom u Rusiji se Hrvatska pokrenula, sport je to učinio. To zajedništvo je vrIjednije od srebra. Bilo je neopisivo, ta 22 igrača su pokrenula cijelu Hrvatsku. Netko je htio zatomiti taj naš identitet, bilo je zabranjeno reći da si Hrvat ili katolik. Mi nikome ne radimo na zlo, igrači su pokazali kako se to radi. Nitko nikoga nije povrijedio na dočeku, nitko nije završio u zatvoru. A u Francuskoj je bilo mrtvih. Mi smo pokazali da možemo biti najsretniji, a samo nam malo fali. To je nogomet učinio. Mi smo osjetili to kad smo bili u Rusiji, igrali smo za naš narod, bili smo našpanani”, rekao je to u emisiji Laudato TV “More milosrđa”, Zlatko Dalić, osvjedočeni vjernik. U razgovoru s voditeljom Darkom Pavičićem je govorio:

“Dvije, tri godine hodao sam na ivici, bilo mi je jako teško i tada mi je pomogao kućni odgoj i vjera. Moj cilj je bio ostvariti nešto u životu, ne osramotiti roditelje. To je mala sredina, gdje ljudi sve komentiraju ako netko nije uspio i to me održalo na životu. Moju cijelu karijeru kao profesionalni nogometaš sam igrao na korektnom nivou. Bio sam zahvalan klupski igrač koji je mogao to odraditi, možda sam mogao upasti u reprezentaciju. Ali nisam zaslužio. Završio sam karijeru s 34 godine. Naišao sam na jako puno situacija, a kad pogledam, sve je to sjajno i lijepo. Put koji nije bio lagan, puno puta sam bio pred zidom koji sam mislio da ne mogu preskočiti. Vjerovao sam u svoj rad, bio sam pred zidom, ali uspio sam. Uz pomoć Boga i roditelja sam se uspio izvući iz teških situacija”.

Sjetio se i detalja za vrijeme svjetske smotre u Rusiji kada je najviše mislio na Boga:

“Mi smo pobijedili Argentinu i Messija 3-0. Ti moraš odletjeti u oblake nakon toga, moraš biti u euforiji, a ja sam bio u euforiju, ali rekao sam igračima da se smirimo. Dosta puta u životu iz euforije odemo u tragediju, a to se meni dogodilo nekoliko puta u životu. To mi je pomoglo da budem razuman, rekao sam igračima da stanemo na loptu i da budemo ponizni. Biti ponizan ne znači da nisi dobar, spreman, baš suprotno. Ali ti to ne pokazuješ. Ti ne galamiš, ne pokazuješ to na sva zvona. Bog daje milost poniznima, a oholima ne daje. Ako si ti ohol, ti podcjenjuješ druge, a precjenjuješ sebe. A to sam rekao igračima, da moramo poštovati protivnike. Nije me prebacilo, molio sam se Bogu. Treba biti ponizan i skroman, Bog daje milost poniznima.”

Na kraju je rekao kako naša domovina nije iskoristila uspjeh Vatrenih u Rusiji:

“Mogao se naš uspjeh bolje iskoristiti s nekim stadionom ili u materijalnom smislu, ali taj naboj je i dalje tu. Na svim domaćim utakmicama u kvalifikacijama su stadioni bili puni. Čak i naša gostovanja. Hrvatska reprezentacija postala je simbol zajedništva, opet se vratila narod. Postala je simbol domovine, igrači igraju srcem, vjeruju u ono što rade.”