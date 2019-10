ZLATKO DALIĆ SRETAN KAKO JE PROŠAO LUKA: „Nije gadna ozljeda, ali nismo ni igrali dobro„!

Nakon utakmice Walesa i Hrvatske (1-1) na konferenciji za novinare našeg izbornika Zlatka Dalića svi smo čekali informacije o zdravstvenom stanju Luke Modrića…

„Dobio je udarac u mišić što je nezgodno i dosta bolno, pa je morao izaći. To će biti sigurno dva do tri dana pauze, ali nadam se da će biti sve u redu„, rekao je u uvodu Dalić.

Pa je slijedilo pitanje o prekršaju nad Kovačićem kod gola za 1-1 Velšana.

„Ja sad ne mogu komentirati je li bio faul, ali činjenica je da je Mateo Kovačić izašao ozlijeđen iz duela i da je s ozlijeđenim koljenom napustio igru. Na sucu je da ocijeni je li to faul. Mi ne smijemo primiti gol u 47. minuti, moramo biti koncentriraniji. Ne možemo biti zadovoljni rezultatom„.

Lovren i Vida neće moći igrati sa Slovačkom zbog kartona?





“Modrić je dobio nezgodan i bolan udarac u butni mišić, to je jako bolno. Morat će pauzirati dva do tri dana od treninga. Nezgodan udarac, ali bitno da nije ništa drugo, poput istegnuća. Da, oba stopera dobila su treći žuti karton, nezgodna situacija za nas za zadnju utakmicu. Moramo paziti oko tih kartona, pogotovo Lovren, dobio je karton nakon gola zbog prigovora, to se mora izbjeći.”

Izbornik nije zadovoljan nekim potezima svojih igrača.

“Mi smo imali problem s takvim načinom igrom, pogotovo u prvom dijelu gdje smo išli u skok bez potrebe. Inzistirao sam da se to ne radi jer se takvom napadaču ne može uzeti skok. Tu moraš imat osjećaj da ga pustiš da skače i da ti da loptu. To smo u drugom dijelu bolje radili. U prvom smo si tu stvorili problem. Najgore je kad stoper ide u duel s njim pa isprazni poziciju„.

Velški izbornik Ryan Giggs bio je kud i kamo zadovoljniji.

„Jako sam zadovoljan. Mislim da nam je koncentracija bila na vrhunskoj razini. Radna etika bila je sjajna, momčadski duh i zajedništvo protiv jakog protivnika. Moramo pobijediti obje utakmice i osloniti se na rezultate ostalih za plasman, ali unutra smo. Želio sam da budemo u kombinaciji za plasman nakon listopadskih utakmica. Pokazali smo kvalitetu i koncentraciju u važnim utakmicama. Hrvatska ima pametne igrače, jako su dobri u zaustavljanju protivničkog ritma i kontranapadima. Trebali smo se bolje ponašati u određenim situacijama. Bila je to izrazito fizički zahtjevna utakmica, ali mi smo je dobro odradili.”