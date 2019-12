ZLATKO DALIĆ SE IZJASNIO: ‘Ne bježim od svog izbora, a evo i zašto’!

Izbornik hrvatske reprezentacije hrabar je čovjek, i opredijeljen. Dok se većina sportaša izbjegava izjasniti za koga će biti na predstojećim predsjedničkim izborima on taj problem nema. On sam ne krije da je za – Kolindu Grabar Kitarović. To znaju svi njegovi prijatelji, a sada je to izašlo i javno.

Najprije je još uvijek aktualna predsjednica republike Kolinda Grabar Kitarović objavila na svom facebook profilu:

“Zlatko Dalić, hvala ti što si me podržao u ovoj utrci. Našem narodu ćemo 5. siječnja 2020. pokloniti još jednu hrvatsku pobjedu”!

Pa je i sama stranka, HDZ; prenijela izjavu Zlatka Dalića iz razgovora za Sportske novosti. U kojoj, citiramo, stoji:

‘Kao građaninu moja je obveza izaći na izbore i to ću napraviti. Poštujem Zorana Milanovića i njegovu ambiciju da bude predsjednik Hrvatske, no moj izbor je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Mislim da je mnogo toga napravila za promociju Hrvatske u svijetu. Podržava hrvatski sport i nogometnu reprezentaciju. Smatram da radi puno na zajedništvu, to je ono što nam treba. Vjerujem u kontinuitet, da će ona u drugom mandatu biti još bolja i učiniti još više. Da će biti kritičnija prema stvarima koje nisu dobre kako bi naša država biti uspješnija i išla naprijed. Međutim, kako god završe izbori, pozivam onoga tko će obnašati predsjedničku dužnost da dođe na sljedeću domaću utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije’”,