ZLATKO DALIĆ PRIZNAO SVOJE GREŠKE KOJE SU SVI VIDJELI: „Reagirali smo očito prekasno„

Teško je govorio naš izbornik nakon razočaravajućih 1-1 protiv Azerbajdžana. Shvaćao je očito da i on snosi odgovornost. Pričao je:

„Dobro smo krenuli i rano postigli gol. Nakon toga smo stvorili nekoliko šansi, ali nismo zabili i razbranili smo njihovog vratara. Nakon toga smo dobili gol i nismo pobijedili„, rekao je izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice.

Bio je iskren…

„Nismo bili pravi, posebno u drugom poluvremenu. Rekao sam da se moramo razbuditi i biti agresivniji, ali nam nije polazilo za rukom. Nije to bila naša dobra utakmica, posebno drugo poluvrijeme. Na kraju smo osvojili bod„.

Nadalje, pitanje zašto ranije nije mijenjao neke igrače, Dalić je rekao:

„Trebali smo možda prije reagirati u veznom redu i možda je to bila greška. Kasnije smo pokušali s Brekalom i Oršićem, ali je previše bilo igre kroz sredinu i nismo mogli ništa„.

Uslijedilo je pitanje…

Zašto Hrvatska ima ovakve padove?

„Sjajno smo krenuli u utakmicu, nismo dali drugi gol i osjetila se nervoza. Počeli smo griješiti i to je uzrok. Sada moramo čekati utakmicu Mađarske i Slovačke. Mogli smo imati laganu situaciju, imali smo veliku šansu, ali smo je propustili„