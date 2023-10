Zlatko Dalić prelomio: ‘Vrijeme je da dam priliku nekim drugim igračima’

Autor: Dnevno GIŠ

Porazi protiv Turske u Osijeku i Walesa u Cardiffu donijeli su jednu neočekivanu situaciju za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i Zlatka Dalića, koji je večeras za Dnevnik Nove TV, progovorio o podbačaju u listopadu.

Ipak moramo primijetiti kako Modrić nije više bezbrižan kao prošle sezone kada je bio standardan u Realu, Brozović je otišao u Saudijsku Arabiju, koja ipak nije Inter i Serie A, Kovačić se još uvijek vraća nakon ozljede isto kao i Juranović, Šutalo i Sosa imaju problema u Ajaxu, Stanišić nije standardan u Bayeru isto kao niti Pašalić u Atalanti i kada to tako pogledamo, nije čudan pad u formi skoro svih igrača iz prvih 11, uz nedostatak cijelog napada.





“Ovo nam se nikad nije dogodilo da smo bili ovako loši u dvije utakmice, bez energije, agresije, bilo kakve ideje. U dvije utakmice nismo stvorili šansu što je za nas nemoguće, a rekao bih da nije problem u pristupu, već u tome koliko možemo i koliko smo bili spremni. Puno igrača je malo van forme, puno igrača ne igra, dogodi se da ne može igrati nekoliko igrača. U obje utakmice nismo bili ni blizu onoga što možemo. Ne možemo reći da su zakazali pojedinci, bili smo loši svi od prvoga do zadnjega, a moram poći od sebe”, rekao je Dalić u uvodu za Novu TV.

Nova lica

“Činjenica je da ovo što smo odigrali je nedopustivo i da moramo tražiti bolja i kvalitetnija rješenja. Rekao sam maloprije, zadnjih 30 utakmica od Eura izgubili smo samo dvije, a sad dvije u tri dana. Imao sam svoje ideje, razmišljanja što bih trebao, ali nisam htio dirati dok ide dobro. Ali sad to moram napraviti. Možemo očekivati nove pozive. Ovo mi je dobro došlo da donesem odluke o kojima sam prije razmišljao i da idemo sa svježim snagama i energijom, da dam priliku nekim drugim igračima. Ne mogu govoriti o imenima, moram izaći iz komforne zone koju sam imao kao i igrači koju su imali kvalitetom i medaljama. Sad smo opet u situaciji biti ili ne biti.

Teško je očekivati da će netko bljesnuti tko je došao nakon dugo vremena. Cijela ekipa je zakazala, bili smo svi loši i iza toga stojim i govorim. Da je podbacio pojedinac ili dva, lakše bi razgovarali. Imali smo protiv Turske problema u fazi obrane, nekoliko kikseva, grešaka, nesigurnosti, a sa Vidom sam htio dobiti neku sigurnost i napraviti ono što je bilo u Katru, pored mladog stopera iskusniji, agresivniji stoper”, objašnjava Dalić, koji i dalje ne uvodi Erlića i dodao koliko nedostaju dvojica igrača:

“Sad se vide koliko fale Ivan Perišić i Andrej Kramarić. To su dva igrača s najviše golova i asistencija u mom mandatu. Kad je ekipa bila slaba, oni su zabljesnuli, a to nam je trebalo. Bili smo bez obojice i jako su nam nedostajali. Sosa je prešao u Ajax i tamo upao u probleme, nije igrao tri utakmice i to je bio razlog zašto je u obje utakmice startao Borna Barišić.”

Vaza i Livaja

“Vezna linija ima pravo na svoj slab dan, utakmicu. Vukli su nas šest godina, a kad nisu na nivou, imamo velikih problema. Moramo tražiti rješenja, Brozović ne smije igrati sljedeću utakmicu zbog kartona. Moramo se sabrati i moram naći za ono što nas čeka. Teško nam je svima pao poraz, i jedan i drugi. Ljestvicu smo podigli jako visoko, ambicije su velike, a sve što napravimo ako nije vrh nije dobro. Svima nam je teško palo pa tako i Luki. Možda je to tako trebalo biti, trebaš pasti da bi ustao. Iz ovoga ću izaći puno jači, odlučniji i u ovakvim situacijama sam uvijek izlazio čvršći, jači i bolji”, rekao je Dalić i komentirao Marka Livaju:









“Žao mi je što o tome govorimo i što se to dogodilo. Par dana prije okupljanja poslao sam mu poruku i zvao ga, a Livaja mi se nije javio, ne znam zašto. Ne vidim razlog zašto je puklo, rekao sam da par povika s tribina nije razlog za napustiti reprezentaciju. Žao mi je da je donio tu odluku, mislim da je bio bolji, možda da je bio u Ligi nacija bi osvojili Ligu nacija”, govori Dalić, koji je pohvalio navijanje u Osijeku i Cardiffu i za kraj zaključio:

“Neću razmišljati o tome, plasirat ćemo se na Euro na bilo koji način. Zato sam ostao u Hrvatskoj reprezentaciji i do kraja ću se boriti da idemo na Europsko prvenstvo.”