Zlatko Dalić pokušao odgovoriti Livaju! HNS traži identifikaciju gledatelja koji je provocirao od policije

Nismo navikli na ružne vijesti što se tiče hrvatske nogometne reprezentacije, ali situacija s Markom Livajom, koji je napustio kamp pred Final Four lige nacija, pobudila je možda i ono najružnije u našem nogometu.

Podsjetimo, Marko je neprimjereno reagirao na ružne provokacije jednog gledatelja s tribina na Rujevici tijekom treninga, da bi dan kasnije napustio pripreme, što je izazvalo lavinu reakcija.

Tako je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak otkrio kako je savez zatražio zabranu pristupa utakmicama reprezentacije gledatelju koji je provocirao Livaju.

“HNS je istu večer zatražio od policije identitet osobe koja je vrijeđala Livaju kako bi mu sukladno zakonu o sprječavanju nereda onemogućili dolazak na utakmice reprezentacije u budućnosti”, rekao je Pacak i nastavio:

“Ne ide tako jednostavno. Naš je cilj onemogućiti toj osobi dolaske na utakmice reprezentacije. Ne bi smjelo narušiti ugled reprezentacije. Vidjeli ste to danas na Mateu, jučer na Borni i Josipu, mi želimo samo dobar rezultat u Nizozemskoj. Ne vidim kako bi ovaj incident uništio kult reprezentacije”, govori glasnogovornik HNS i dodaje:

“Žao mi je što se dižu tenzije. Dio toga je nepotreban. Najmanje sam u medijima vidio izjavu Marka Livaje, više o izvorima bliskim Livaji, klubu”, napominje Pacak.

Izbornik Zlatko Dalić također je komentirao nastalu situaciju s Markom Livajom, o kojoj je rekao:

“Žao mi je što je došlo do ove situacije, ostali smo bez važnog igrača za Ligu nacija. Jedan izolirani incident koji je trajao minutu ili dvije do toga je doveo. Mi smo preko glasnogovornika osudili, a i ja osuđujem svako vrijeđanje igrača hrvatske reprezentacije. To sam puno puta rekao, nismo to zavrijedili i za svaku je osudu”, rekao je Dalić pa rekao kako je prošao sastanak s Livajom:

“Razgovarao sam s Markom nakon toga, pogodilo ga je, razumijem ga. Pokušao sam ga odgovoriti od odluke, ali nažalost nisam uspio i to mi je žao. Razumijem ga i podržao sam ga, kao što sam podržao sve igrače u njihovim prijašnjim odlukama. Ovo što se dešava nakon toga je jedna velika igra, stvari se hoće vratiti na početak kao prije šest-sedam godina. Ja se kao izbornik u to neću uvući, niti igrači reprezentacije. Za nas je ta priča gotova, vi znate moj stav. Hrvatska je iznad svih nas i za Hrvatsku moraš puno toga istrpjeti”, zaključio je izbornik.