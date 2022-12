ZLATKO DALIĆ ‘OPRAO’ NOVINARE: ‘Mislim da nije posao novinara da javite tko igra, a tko ne igra’

U sam smiraj utakmice protiv Japana izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić dao je intervju za Hrvatski radio, u kojem je govorio o Sosi, Japanu, navijačima, ali je imao i znakovitu poruku za novinare.

Na pitanje o stanju Borne Sose izbornik je odgovorio već ono što znamo, a to je kako je Borna malo umoran i malo bolestan, i da ako nije 100 posto spreman naći će mu se zamjena.

Ono što jako veseli Dalića je odnos u reprezentaciji i naglasio je kako Hrvatska može biti primjer svima:





“Hrvatska je jedna od najuređenijih, ako ne i najuređenija reprezentacija na svijetu u ovom trenutku, ako pogledamo cijelu priču, od ponašanja, ophođenja, izjava, kvalitete igre, fair-playa. Bez lažne skromnosti, možemo biti primjer svima”, rekao je Dalić za HRT.

Nije vaš posao

Ono što jako ljuti Dalića su novinari i njihovo natjecanje oko informacija za sastav Vatrenih protiv Japana.

Croatian football team's coach Zlatko Dalic praying the Rosary for his team during a match 🇭🇷 pic.twitter.com/C3ggkanecT — Sachin Jose (@Sachinettiyil) November 28, 2022









“Mislim da to nije lijepo i nije u redu, mi nikad ne možemo doznati sastav ekipe do sat i pol prije utakmice, a mi se natječemo u Hrvatskoj tko će prije objaviti tko igra, a tko ne igra. Okrećemo stotine brojeva telefona da bismo saznali nešto”, rekao je Dalić i oprao novinare:

“Ja to ne podržavam, mislim da nije posao novinara da javite tko igra, a tko ne igra, vaš posao je da komentirate kako treniramo, kako igramo, a ne da se natječete tko će prvi objaviti sastav Hrvatske i da ga protivnik sazna dva dana prije, ali ja to ne mogu promijeniti. Neka rade što misle da je najbolje, to je vaš posao, ja tu ne mogu ništa, samo kažem da ja saznam sastav protivnika sat i pol prije utakmice”, decidan je bio izbornik koji je još pohvalio navijače:

” Puno nam to znači, naviknuli smo se na to. Vidimo da nas tu nema puno, ali smo glasni i podržavamo reprezentaciju, očekujem da će i sutra protiv Japana biti tako, rekao je Zlatko.