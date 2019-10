ZLATKO DALIĆ OBJASNIO PROMJENE U SASTAVU: ,Obranu ne mijenjam, ali u ofenzivi imamo neka nova rješenja’

Izbornik reprezentacije Zlatko Dalić u Cardiffu je došao pred novinare nakon dan prije najavljenih izmjena u prvoj momčadi. Sastanak s novinarima počeo je pitanjem – Kako su igrači reagirali na najavljene rotacije?

“Nije bilo reakcije. Još nismo složili tko će igrati. Svjesni smo da ćemo nekoga morati odmoriti. Imamo sastanak nakon večere i tada ćemo odlučiti. Ne smije nam se dogoditi ono što se dogodilo u Azerbajdžanu.”

Kako vidite Wales?

“Respektiramo ih. Imali smo puno problema u Osijeku i teško smo dobili tu utakmicu. Svjesni smo da njima igra samo pobjeda sutra i pritisak je na njima. Bale je sjajan, ali nije jedini opasan igrač. Moramo dati maksimalan respekt njima, njihovoj publici, igraju kod kuće.”

Kako će se postaviti Hrvatska?





“Nema potrebe da srljamo. Nemamo pritisak s te strane. Ne znamo se branit i igrati bunker. Ne mogu od tako kvalitetnih igrača tražiti da se brane. Morat ćemo biti strpljivi i pametni. Obrana će biti jako važna sutra. Ako to uspijemo, imat ćemo šansu prema naprijed. Ne možemo očekivati da ćemo doći na njihov stadion i razbiti ih. Oni su bili opasniji od domaćina Slovačke prije nekoliko dana i morat ćemo biti oprezni u obrani.”

Jeste li spremni?

“Vjerujem da ćemo se do sutra dobro odmoriti. Ne želimo pritisak da ćemo to sutra riješiti. Ali spremni smo i svjesni da smo na korak do našeg cilja. Imamo dvije meč-lopte. Sutra je prva i idemo je pokušati iskoristiti. Da izbjegnemo mjesec dana nervoze i briga. No i Wales se nešto pita. Oni su suočeni s meč-loptom suparnika.”

Koliko promjena?

“Faza obrane će ostati netaknuta. Prema naprijed ćemo mijenjati. Dvije do tri promjene. Brozovića ćemo zamijenit koji je nedostupan, a osim njega još dvije zamjene.”

Azerbajdžan je bio upozorenje.

“Azerbajdžan je bilo upozorenje za nas. Moramo biti oprezni da se to ne ponovi. Potrošili smo se u Splitu u psihološkom smislu i moramo se oporavit. Ali da, Azerbajdžan je bilo dobro upozorenje.”