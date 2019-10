Photo by Matthias Hangst/Getty Images

ZLATKO DALIĆ: ”Mene je Hajduk odgojio, očekujem sinergiju moje momčadi i publike„

Bitno je da igramo pameću, a ne srcem, istaknuo je izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za novinare održanoj na stadionu Poljud uoči sutrašnjeg okršaja s Mađarima u kvalifikacijama za EURO 2020.

“Bitno je da igramo pameću, a ne srcem. Nama pobjeda 1-0 nosi tri boda. Ne smijemo srljati i ući u nervozu. U Slovačko je to bilo sjajno. Bez obzira na početne promašaje nastavili smo igrati smireno, no u Azerbajdžanu to nije bilo dobro. Ako uđemo u nervozu, onda imamo kontra efekt. Tražit ću od igrača strpljivu i smirenu igru,” najavio je Dalić, ali i dodao: “To očekujem i od naše publike. Kod nas se sve odmah želi sve riješiti u prvih 10 minuta.”

Dalić već uobičajeno nije želio otkriti sastav.

“Ne želim govoriti o dilemama oko sastava, ali što god odlučio nećemo pogriješiti.”

Kod Mađara neće biti četiri igrača iz prve momčadi.





“Respektiramo Mađare i neće nas zavarati činjenica da im nedostaju četiri igrača. Oni su nas pobijedili u prvom susretu i ulazimo u utakmicu s respektom. Ali, sve će ovisiti o nama i kako ćemo mi igrati,” poručio je Dalić.

Hrvatski strateg je istaknuo kako ga raduje što se reprezentacija vratila u Split.

“Veseli me što smo u Splitu. Mene je Hajduk u neku ruku odgojio. Očekujem sjajnu atmosferu, sinergiju navijača i igrača.

Dalić je prije dvije godine utakmicom protiv Ukrajine započeo svoju avanturu na klupi hrvatske reprezentacije.

“Bila je to utakmica koja je okrenulo moj život, moju karijeru. Nakon te Ukrajine živim najljepše dane svoje sportske karijere i nadam se da će se to nastaviti.” kazao je Dalić.