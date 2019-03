ZLATKO DALIĆ KAKVOG JOŠ NISTE VIDJELI! Ovo što je rekao danas promijenit će krvnu sliku svjetskih doprvaka!

U ekskluzivnom razgovoru kojeg je dao za portal Index.hr, hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić još je detaljnije govorio o recentnim nastupima njegove momčadi. Vatreni su izgubili u Budimpešti od Mađarske, prethodno su ipak uspjeli pobijediti Azerbajdžan na Maksimiru.

Dalić je na konferenciji za novinare bio vidno utučen, nije bio previše raspoložen za velike govore. Ipak, sad je otkrio što ga muči i kako će to pokušati riješiti.

“Neću plakati, neću kukati, ne želim alibije, znam što me čeka i spreman sam na to. Preuzimam odgovornost za poraz i lošu igru. Da smo dali još pet posto više protiv Mađarske, glatko bismo pobijedili. No mi smo izgubili i ja sam kriv za to. Sada je na meni da popravim stvari. Hoću li uspjeti ili ne, to će biti jedino mjerilo”, kazao je izbornik.

“Poštujem svakoga, svatko ima pravo na komentar. Neka govore što hoće, ja znam svoj put i vjerujem u svoj rad. Netko kritizira jer u tome uživa, a netko želi pomoći. Svatko govori za sebe. Puno je onih koji kritiziraju, a iako su imali priliku biti treneri, nisu napravili ništa. Neka svatko krene od sebe i kaže što je napravio. Meni nitko na svijetu neće uzeti moje srebro i titulu najboljeg trenera svijeta”, poručio je Dalić.

Detaljnije o posljednje dvije utakmice…

“Mučili smo se protiv Azerbajdžana, dobili smo ih na strpljivost, ali to nije bilo to. Nismo izgledali onako kako Hrvatska mora izgledati, očekujemo više i možemo više. Nisam bio nimalo zadovoljan”, kaže izbornik i odmah nastavlja:

“Jako mi je teško pao taj poraz u Mađarskoj, ali on je potpuno zaslužen. Dobro smo se postavili na početku, ali nakon gola smo se opustili i vratili protivnika u utakmicu. Potom je Borna Barišić morao izaći, a zamijenio ga je nezagrijan igrač. Sve je krenulo u lošem smjeru, to je opet bilo veliko mučenje. U drugom poluvremenu smo bili jako loši – bez ideje, bez utrčavanja u prazan prostor, bez prodora jedan na jedan. Ništa bolje nismo zaslužili, a ja sam jedini krivac za to. Moramo se probuditi. Rekao sam i dečkima, SP u Rusiji je odavno prošao. Oni to moraju shvatiti. Ne igramo dobro, ne izgledamo dobro. Analizirat ćemo probleme i odmah reagirati. Svjestan sam da ovako više ne ide. Mađarima smo morali dati drugi gol i završiti utakmicu mirno. To su činjenice, moramo priznati da nismo dobri. Ako ovako nastavimo, neće biti dobro.”

“Izgubili smo od Mađarske jer smo to zaslužili, morali smo igrati agresivnije. Da smo imali više želje, da smo se držali dogovora, siguran sam da o ovome danas ne bismo pričali. U Mađarskoj nismo bili dobri, to treba priznati i što prije djelovati. Ako ovako nastavimo, nećemo dobro proći ni u kvalifikacijama. Igrači koji su osvojili srebro su nas zadužili, razveselili su narod i moraju imati neki status, ali i njima treba konkurencija da bi bili bolji. Zato mi je žao što su zbog ozljeda otpali stoperi Benković i Pongračić”, podvukao je Dalić.

Priznao je Dalić za kraj da sada treba stvarati novu reprezentaciju iz temelja i da se više ne smije živjeti na račun slave koju su Vatreni stekli kao svjetski doprvaci.

“To je moj posao i u pravu ste, on tek sada počinje. Ako ovako nastavimo, nećemo dobro proći. Ne bojim se za plasman na Euro, sve je u našim rukama, ali činjenica je da stanje nije dobro. Ja moram riješiti problem, ja sam taj. Odgovornost je moja. Ako želimo na Euro, moram napraviti ono što je nužno. Ja biram momčad, ja sam u nju izabrao Kalinića, Modrića, Rakitića… Ja sam taj i želim da me puste da odradim posao u miru. Preuzimam odgovornost za poraz u Mađarskoj i za posao koji me čeka. Ovo je slična situacija kao na turneji u Americi kada sam igračima jasno dao do znanja da nisu momčad. Sada želim naglasiti da više ne možemo živjeti od titule doprvaka. Neću gaziti svoje igrače, ali ću s njima individualno razgovarati i povući poteze koju su potrebni da se izvučemo.”