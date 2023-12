Zlatko Dalić dao znakovitu izjavu koliko će još biti na klupi reprezentacije

Kraj godine je vrijeme kada se sublimiraju dojmovi godine iza nas i događaja koji su ju obilježili pa je tako izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić bio je gost Lovorka Magdića u programu Hrvatskog radija.

Dalić je pojasnio neke svoje izjave dane Novoj TV nakon ždrijeba skupina za Europsko prvenstvo, koje će se održati u deset njemačkih gradove između 14. lipnja do 14. srpnja 2024. kada je na programu veliko finale u Berlinu.

Hrvatska će igrati u skupini B sa Španjolskom, Albanijom i Italijom, a Vatreni prvu utakmicu na Euru igra sa Španjolskom u subotu, 15. lipnja u Berlinu, potom s Albanijom u Hamburgu u srijedu, 19. lipnja, a onda vjerojatno odlučujuću utakmicu s Italijom u Leipzigu u ponedjeljak, 24. lipnja.

