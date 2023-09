Zlatana uhvatili s bivšim suigračima: Debakl Milana upalio alarme, onda se pojavila legenda

Zlatan Ibrahimović je na kraju prošle sezone u Italiji i posljednje odigrane utakmice za Milan objavio kraj karijere na terenu, ali bez nogometa očito i dalje ne može.

To je pokazala fotografija na kojoj je 41-godišnji bivši švedski reprezentativni napadač snimljen na treningu s bivšim suigračima i s Milanovim trenerom Stefanom Piolijem, a na Twitteru, danas X-u, prenio ju je Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu.

Kako je uz objavu opisao poznati talijanski novinar s više od 18,8 milijuna ljudi koji ga prate na X-u, sve se zbivalo prije nego Milan započne ovosezonski nastup u Ligi prvaka. Sutrašnji protivnik Piolijeve momčadi na San Siru bit će Newcastle.

Zlatan Ibrahimović has joined AC Milan coach Stefano Pioli ahead of UCL game vs Newcastle 🔴⚫️🇸🇪

This happens in the training session before the game and after losing the Milano derby on Saturday. pic.twitter.com/gjUctQU2df

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2023