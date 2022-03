ZLATAN SE OTVORIO O NAJTEŽEM SUKOBU: ‘Prijetio je iz daljine, sasut ću ti tri metka u glavu’

Zlatan Ibrahimović je tijekom duge karijere doživio puno zanimljivih stvari. Pamte se golovi i pobjede, ali pamte se i sukobi s drugim igračima, među kojima je u Italiji bilo osobito vatreno s Romeluom Lukakuom, tada u Interu, danas igračem Chelseaja.

Njih dvojica su svojedobno zajedno bili u Manchester Unitedu, Ibrahimović od 2016. do ’18., a Lukaku u razdoblju od 2017. do ’19., s odnosom koji je tada bio miran jer je, kako je Zlatan opisao, miran bio i Lukaku.

No, u Interu se to promijenilo, a Ibrahimović je detalje jednog njihovog sukoba u utakmici Kupa Italije otkrio u vlastitoj knjizi, Adrenalin – nikad ispričane priče.

Zlatan je otkrio da je do Lukakua došao braneći svoje suigrače u dresu Milana, koje je Interov napadač verbalno napadao. Po riječima velikog švedskog napadača, Milanova momčad bila je mlada i osjetio je da mora stati u obranu od Lukakuovih napada.

Nakon toga, verbalna rasprava nastavljena je Ibrahimovićevom prijetnjom da će Lukakuu slomiti svaku kost u tijelu ako još koji put zine, a potom je bilo još međusobnih uvreda prije nego je, kako tvrdi Zlatan, njegov protivnik poslao žestoku prijetnju.

AC Milan and Inter Milan will donate the fines imposed on Zlatan Ibrahimovic and Romelu Lukaku for their clash in January to charity. pic.twitter.com/LnRETQoS4w

— B/R Football (@brfootball) April 1, 2021