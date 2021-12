ZLATAN ISPRIČAO SVIJETU KAKO JE BILO U JUGOSLAVIJI! ‘Ma to je bio sasvim drugi svijet, a tata je jako patio…’

Autor: F.F

Ponajbolji napadač u posljednjih 20-ak godina, Zlatan Ibrahimović, dao je otvoreni i zanimljivi intervju za talijanski Corriere della Sera.

Otkrio je na kojem jeziku razmišlja, vjeruje li u Boga i sjeća li se Jugoslavije. Pričao je o svojim korijenima te kako su njegovi roditelji doživjeli rat na našim prostorima.

Kako on to i inače radi, pričao je bez dlake na jeziku, otvoreno baš u stilu Zlatan Ibrahimovića, a mi vam prenosimo neka pitanja i odgovore.

‘Vjerujem samo u sebe’

Talijane je zanimalo na kojem jeziku razmišlja?

“Ovisi, na terenu to nikad nije švedski. To je prefin jezik, a treba biti prgav na terenu. Razmišljam često na slavenskom, nekad engleskom ili talijanskom.”

Osjeća li se kao Šveđanin?

“Ja jesam Šveđanin, ali sam i mješanac. Moja majka je Hrvatica i katolkinja, a otac Bosanac i musliman.”

Vjeruje li u Boga i zagrobni život?









“Ne. Vjerujem isključivo u sebe. Ne vjerujem ni u zagrobni život, ovo je život, a kad si mrtav, mrtav si. Ne znam želim li sprovod ili grobnicu da oni koji su me voljeli ne pate.

Koja su mu najranija sjećanja?

“Jugoslavija. Išao sam tamo kao dijete na razne načine, autom, vlakom…Tad je još postojao komunizam, to je bio drugačiji svijet od svega drugoga.”

Po čemu pamti rat na području bivše Jugoslavije?









“Moj otac jako je patio zbog cijele situacije. Svakog dana dobivao je vijesti o nekome poznatom tko je poginuo. Pomagao je izbjeglicama u Švedskoj, mene je uvijek pokušavao zaštiti od svega. Kad mu je umrla sestra u Švedskoj nije mi dao ni da idem na pogreb. Kada je preminuo moj brat Šapko od leukemije, išao sam. Brat me čekao, izdahnuo je preda mnom. Pokopan je po muslimanskim običajima, a otac nije pustio ni suzu taj dan. Sutradan je sam otišao na groblje i tamo plakao od jutra do navečer.”

Sinišu Mihajlovića udario je glavom na utakmici, a svejedno su nedavno zajedno pjevali.

“Na terenu me provocirao, cijelu utakmicu mi je govorio grozote na srpsko-hrvatskom i to me pogodilo. Danas me zove ‘bato’, sine. Kad se razbolio od iste bolesti kao i moj brat, malo je falilo da pređem u Bolognu i budem uz njega. Na terenu je bio prgav, baš kao Ballack, još jedan takav provokator, ali to je radio da donese prednost momčadi. Nije bio pokvaren tip kao Materazzi.”