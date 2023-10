Zlatan Ibrahimović otvoren o ženama, neke je iznenadio: ‘Ma to je bolje od zabijanja golova’

Zlatan Ibrahimović je u karijeri na terenu zabio puno golova, po podatku Transfermarkta, bilo ih je 496 službenih u klupskim nastupima i još 62 u dresu švedske reprezentacije, a nakon što je puno i često tresao mreže, bivši napadački as s terena malo se otvorio i o drugom aspektu svoje ‘efikasnosti’, onom sa ženama s kojima je bio u vezi ili barem u kratkoj ljubavnoj avanturi.

Dok je gostovao kod Piersa Morgana, poznatog britanskog televizijskog voditelja s iskustvom u SAD-u, Ibrahimović je kazao da su mu avanture u krevetu bile draže od zabijanja na terenu.

Kako Zlatan tvrdi, intimni odnosi sa ženama su bolji nego golovi, a za sve koji gledaju drugačije imao je i posebne riječi.

“Tko god misli da spavanje sa ženom nije bolje nego zabijanje na terenu, takvi imaju nekakav problem u krevetu”, kazao je Zlatan u razgovoru s Piersom Morganom.

Ove riječi poslužile su za najavu cijelog intervjua, a Zlatan bez puno ‘kočnica’, bez cenzure, bit će objavljen u četvrtak.

Coming up this Thursday, don’t miss Piers Morgan’s VERY uncensored interview with Swedish football legend Zlatan Ibrahimovic…@Ibra_official | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/YIyIt2cQ2N

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) October 2, 2023