Zlatan Ibrahimović je ponosni tata, sin se probio u njemu omiljenom klubu

Nakon što je u tom klubu završio veliku igračku karijeru, Zlatan Ibrahimović ostao je vezan uz Milan, a jaka poveznica je i njegov sin tinejdžer Maximilian, koji će u rujnu proslaviti 18. rođendan. Mladi Ibrahimović stavio je potpis na svoj prvi profesionalni ugovor s milanskim klubom, a naredni korak na terenu bit će mu u dresu mlade klupske momčadi, naziva Milan Futuro.

Kao i tata koji se u reprezentativnom dresu proslavio igrajući za Švedsku, i mladi Maximilian ima švedsko državljanstvo, a pred njime je još dugi put kako bi se mogao barem približiti slavnom Zlatanu koji se od nastupa za Milan i profesionalnog igranja nogometa oprostio lani u ljeto po završetku pretprošle sezone.

Mladi Ibrahimović se ranije već probijao u mlađim dobnim kategorijama u Milanu prije dolaska do sadašnje faze u karijeri. Do sada je u različitim uzrastima milanskog kluba imao 42 odigrane utakmice, a u njima je ubilježio tri gola i jednu asistenciju, po podatku Transfermarkta.

