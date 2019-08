ZLATAN IBRAHIMOVIĆ IZBEZUMIO AMERIKANCE: “Dobro me plaćate, ali sustav natjecanja vam je veliko sranje”!

Osim što je vrhunski igrač, veliki je brbljavac, ali često je u pravu. Poznat po svojim britkim izjavama Šveđanin Zlatan Ibrahimović, danas igrač američkog LA Galaxyja, omiljen je kod novinara. Jer kad on nešto kaže onda to i odzvoni.

Sad se obrušio na Amerikance, njihov nogometni sistem natjecanja, a ne dira ga što ga bogato plaćaju, Izbezumio ih je svojim riječima,

Tipični Zlatan Ibrahimović:

Nogomet u SAD zaista se igra na čudan način, liga je podijeljena na dvije konferencije – Zapadnu i Istočnu. Najbolja momčad iz svake od konferencija plasira se direktno u četvrtfinale, dok se preostalih šest najboljih idu u osminu finala. Tada kreće kup sustav što znači da gotovo svi, ma baš svi, imaju šansu.

I to Ibrahimović ne može shvatiti i gotovo!

“Ovakav sustav natjecanja je jedno veliko sranje. Sad ću vam i objasniti”. Rekao je to pred kamerama pred šokiranim reporterom.

“Kako možete razviti mentalitet pobjednika ako je potrebno samo osigurati mjesto u doigravanju? Jako je teško to misaono dokučiti. Samo trebate izboriti doigravanje i to je to. Rezultati trebaju biti važni u svakoj utakmici, ali ovdje, možete biti prvaci čak i ako zauzmete sedmo mjesto, a potom u doigravanju pobjeđujete. Psihologija pobjednika mora postojati svaki dan, onako kako trenirate, tako ćete i igrati- Pa vi ismijavate želju za pojbedom, sprdate se sa sportom”.

Makar takav u sutav natjecanja čak ide i na ruku njegovom Galaxyju Ibrahimoviću ovakve igre nisu jasne. LA Galaxy je na petom mjestu Zapadne konferencije i svoju šansu vidi u kup sustavu koji mu omogućuje trijumf, makar cijelu sezonu igrao jadno. Ne, ne dira to “Ibru”, on je i dalje najplaćeniji igrač MSL, prihod mu je godišnje 7 milijuna dolara.