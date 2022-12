ŽIVOTNA DRAMA LEGENDARNOG NOGOMETAŠA: ‘Tijelo mi se samo počelo gasiti’

Božićne blagdane neće po dobrome pamtiti legendarni nogometaš i sad trener U18 ekipe Liverpoola Jay Spearing, koji je iznenada završio u bolnici tijekom blagdana.

Spearing je otkrio dramatične trenutke, koji su mu promijenili život:

“Moj prvi slobodan Božić u zadnjih 17 godina izgleda nešto malo drugačije nego što sam planirao. Nakon pregleda rekli su mi da moram hitno biti hospitaliziran prije nego što se moje tijelo počne gasiti”, napisao je 34-godišnji Jay i otkrio o kojoj se rijetkoj bolesti radi:

“Bio sam sate/dane udaljen od nečega što se zove ‘adrenalinska kriza'”, napisao je Spearing na svom Instagram profilu.

Jordan Henderson and Liverpool players send messages to Jay Spearing after U18s coach reveals rare diagnosis #LFC https://t.co/Qu5V2u8sk1

Rijetka bolest

Nažalost Jay Spearing otkrio je kako boluje od rijeke bolesti imenom ‘Adisonova bolesr’, koju uz njega ima još samo 100 tisuća ljudi na svijetu.

Kod ‘Adisonove bolesti’ tijelo ne luči dovoljno kortizola i može se jednostavno “ugasiti”, ali uz pravilnu terapiju uz bolest je moguće normalno živjeti.

“Nakon dodatnih pretraga dijagnosticirana mi je ‘Adisonova bolest’. Trebalo mi je malo da postanem svjestan što to znači, ali zahvalan sam što je otkrivena jer sada imam mogućnost je kontrolirati i da se liječiti. Kad bolje razmislim, ignorirao sam simptome i promjene na svom tijelu već više od godinu dana, ali me supruga nagovorila da odem na pregled”, izjavio je Spearing.

ICYMI: "I was told I needed to attend hospital urgently before my body starting shutting down" #bwfchttps://t.co/xCBGFRYrxI









— BoltonWanderersBN (@bn_bolton) December 28, 2022