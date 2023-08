Živahno je u Dinamu: Mladi Vatreni pred potpisom, velika nada kod Prosinečkog

Za zagrebački Dinamo kao da je tek počeo prijelazni rok pa se na Maksimir spremaju dovesti mladog hrvatskog reprezentativca Gabrijela Vidovića, koji je već u Zagrebu i čeka liječnički pregled.

Vidović je izdanak Bayernove škole nogometa, a prošlu sezonu kalio se u nizozemskom Vitesseu, u kojem je zabio četiri gola u 25 utakmica.

Kako se doznaje mladi 19-godišnji krilni našadač prvo bi došao na posudbu Za pola mijijuna eura, a Dinamo će imati mogućnost otkupiti njegov ugovor za oko četiri milijuna eura na kraju sezone.

Modrima treba takav profil igrača nakon odlaska Ivanušeca te ozljede Stojkovića i potrebe za operacijom kod Kačavende, a Vidoviću bi Dinamo bio kvalitetna sredina za nastavak karijere.

GABRIEL VIDOVIĆ TO DINAMO!

The 19-year-old is just a step away from becoming a Modri! He’s coming on loan with an option to buy, the fee is around €4m for Dinamo to buy him.

Bayern have also put in a buy-back clause which is around €12m.#Dinamo #Vidović #Bayern pic.twitter.com/3r8tmWTKXL

— Croatian Football (@CroatiaFooty) August 29, 2023