ZIMSKA RASPRODAJA U DINAMU: Ako prodaju njih dvojicu zarada je fantastična, ali što je s naslovom?!

Živahno je ove zime u Maksimiru gdje se čeka početak proljetnog dijela prvenstva, u kojem će se Dinamo upustiti u do sada ne zapamćenu utrku za naslov protiv Osijeka, Rijeke i Hajduka.

Dinamo je zadovoljan pripremama i s ostvarene četiri pobjede u prijateljskim utakmicama protiv respektabilnih protivnika iz Slovenije i Austrije.

No sve je u sjeni mogućeg transfera Mislava Oršića u Burnley, koji bi se po Britanskim novinarima trebao uskoro realizirati, a sada dolazi i vijest kako bi iz Maksimira mogao i Komnen Andrić.

Put Francuske

Andrića se od početka sezone seljaka iz Dinama, čak je i Werder navodno poslao ponudu, ali Srbin je ostao na Maksimiru i ustalio se u momčadi Željka Kopića i zabio sedam golova u 21 nastupu.

No za Andrića je navodno zainteresiran francuski Clermont, koji se bori za ostanak u Ligue 1, te je trenutno na 15 mjestu i vjeruju kako bi im takav napadač pomogao u ostanku.

Iz Dinama još nema “bijelog dima” za transfere, no ako se prodaju Oršić za negdje devet milijuna eura i Andrić za negdje milijun i pol, Modri bi na transferima inkasirali preko 40 milijuna eura, što im je uspjelo prije samo u sezoni 2016/17, kada su prodani Pjaca, Brozović i Brekalo.

NEWS | Burnley believe Mislav Orsic is determined to join from Dinamo Zagreb before this month’s transfer deadline, while they have also made a bid for Wolfsburg striker Wout Weghorst.









More from @adjones_journo https://t.co/Gy7bsBPu3z

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) January 27, 2022