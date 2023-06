Zidane se naklonio Modriću: S ovime je dokazao koliko cijeni kapetana vatrenih

Luka Modrić na zasluženom je godišnjem odmoru sa svojom obitelji. Još se službeno ne zna gdje će nastaviti karijeru, ali svi bliski izvori tvrde da će ostati u Realu.

S Kraljevskim klubom dogovorio je produženje suradnje na dodatnih godinu dana po istim financijskim uvjetima, čeka se samo službena potvrda, no s velikim se zanimanjem prati što će Modrić odlučiti kada je u pitanju kockasti dres.

Njegova važnost ogromna je i za igru vatrenih, ali i za igru kraljevskog kluba. Iako mu je 38. na leđima i dalje je ključan igrač obje ekipe i njegov mogući odlazak ostavio bi velike probleme za ekipe.

Svjestan toga je i Modrićev bivši trener te jedan od najboljih nogometaša svih vremena legendarni Francuz Zinedine Zidane koji je svojom zadnjom izjavom dokazao koliko cijeni Modrića:

🗣 Zidane: “If there is a player who makes me get up from my seat, it is Karim Benzema, and Luka Modrić as well. Players who seem to lose the ball, but always manage to get out of that situation.” pic.twitter.com/dby0BrE5jZ

— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 25, 2023