Žicaju milijune od Hrvata, a susjedi su realno treći razred: ‘Ma pustite Perišića, i bez njega očekujem ludnicu’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Baš nam je silno bio zanimljiv Stjepan Deverić, bivši član i Dinama i Hajduka, praktički legenda oba dva naša najveća kluba. On u svojoj karijeri ima i brončanu medalju s Olimpijskih igara u Los Angelesu, zaista krasna karijera…

Tema našeg razgovora je predstojeće nogometno prvenstvo, ali i dvoboj Dinama i Hajduka u Super kupu…

“Koliko ja vidim, ali mislim da to vidite i vi, kako je dosadašnji prijelazni rok jako siromašan. I po Dinamo i po Hajduk. Možda nedostaje i novaca, ali neki igrači su zaista preskupi. Jeste vidjeli, Slovenci traže za neke svoje igrače od Dinama čak pet milijuna eura.”, kaže i nastavlja:





Najavljuje se i Perišić

“Pa, to je nonsens. Pa, Slovenija je treći europski nogometni razred, dobro je da Dinamo na to nije pristao. Čini mi se da se svi klubovi oslanjaju na dosadašnje snage. Iako prijelazni rok traje a većina bitnih stvari događaju se zadnjih sati, a krajnji rok je 31. kolovoz”.

Može li Hajduk biti konkurent Dinamu ako mu se zaista pridruži Perišić?

“Ma, ako i ne dođe Perišić mislim da će prvenstvo biti izjednačenije nego prošlih godina. Uvjeren sam u to. Pogotovo, ako se Dinamo ne pojača. Opet, ako Hajduku i dođe Perišić ni to ne mora biti jamac uspjeha. Pitanje jest – s kime će on igrati. No, volio bih da se Perišić vrati u Hajduk. Bilo bi to dobro za naše prvenstvo, poraslo bi zanimanje, možda bi Hajduk napravio i neki iskorak u Europi.”, kaže i dodaje:

“A Dinamo bi se morao svojski potruditi. No, potruditi ću se biti maksimalno realan. Dođe li Perišić ili ne – Dinamo je još uvijek fvorit prvenstva. U to nema nikakve sumnje. Jednostavno, Dinamo ima iskustvo osvajanja naslova, to je veoma bitna stvar”.

Mogu li se ikako u borbu za naslov uključiti Osijek i Rijeka?

”Čisto sumnjam, iako bih ja to želio. I oni se muče s dovođenjem igrača. Cijene su otišle u nebo. Najteže je trenerima, zacijelo, primjerice, Bišćan i Leko očekuju pojačanja na nekim deficitarnim pozicijama, a ne dobivaju igrače. Teško je tako i raditi na pripremama. Vjerujem da će ipak biti nekih ludih transfera pa ćemo moći kasnije konkretnije razgovarati”.









Dakle, vi ste ipak za opciju povratka Perišića, pitamo vas još jednom…

“Naravno, potaklo bi to zanimanje za ligu, a onda bi i Dinamo krenuo u traženje nekog izvrsnog pojačanja. Ne bi smio dozvoliti iz pozicije svog autoriteta da ne dovede neko zvučno ime, kada je to Hajduk već učinio. Povratak Perišića bi pokrenuo neke procese, siguran sam u to„.

Super kup, samo što nije?









“Dinamo je favorit, ali neka bude prava utakmica. Vidjeti ćemo kako su treneri osmislili momčad. A to opet ne mora ništa značiti. Jer, svi još trađe nove igrače”, zaključio je.