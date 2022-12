ZGROŽEN JE VIDEOM KOJI JE OBJAVIO DALIĆ!? Kakav istup legende, a nekima opet smeta Herceg-Bosna…

Dok Hrvati slave mnogima to smeta te kritiziraju što pobjeđujemo na penale ili što pjevamo Lijepa li si nakon naših velikih pobjeda. Jedan od njih kojima smeta pjesma je Hakan Sukur.

Da, dobro ste pročitali. Legenda turskog nogometa je šokiran stihom “Herceg-Bosno, srce ponosno”. U BiH je zbog te pjesme krenuo pravi linč na Vatrene, a eto došlo je i do Turske.

Zanimljivo, ovog napadača je autoritativni turski predsjednik Erdogan izbrisao iz povijesti turskog nogometa zbog podržavanja njegovih političkih neprijatelja.

“Uz Bosnu i Hercegovinu sam. Ovo je neprihvatljivo. Kakva sramota za Hrvatsku”, napisao je s tim da je neispravno napisao Croatia. Na Twettu piše Crotia.

I am standing with Bosnia and Herzegovina.

This is unacceptable..

What a shame for Crotia! https://t.co/AGpMhYR5zh

— Hakan Şükür (@hakansukur) December 13, 2022