Žestoko su napali Domagoja Vidu, nije to zaslužio: Zaboravljaju kako je Dinamu baš na isti način donio milijune

Autor: Ivor Krapac

Odjeknulo je puno reakcija i pogleda na ispadanje nakon što je Dinamo ostao bez prilike za borbu za novi nastup u jednoj od skupina Lige prvaka, kao prošle sezone, a time je propala prilika i za novo bogato punjenje klupske blagajne.

Gleda se prema Igoru Bišćanu, gleda se prema pogreškama igrača Dinama, ali ima i pogleda na drugu stranu, a tu nažalost, u prvom planu nisu svi nepotrebno zapaljivi istupi koje je AEK imao prema Dinamu optužujući i zagrebački klub zbog dolaska BBB-a u Atenu i sudjelovanja u huliganskim neredima u kojima je ubijen 29-godišnji AEK-ov navijač.

Puno je drame bilo oko dvije utakmice trećeg pretkola Lige prvaka, i to i one prave, ljudske drame, a ne samo dramatičnih zbivanja na terenu. Što se tog dijela drame tiče, one sportske, tu se dio kritika ljudi kojima je Dinamo u srcu obrušio i na Domagoja Vidu, bivšeg dinamovca, dugogodišnjeg hrvatskog reprezentativca, jednu od legendi Vatrenih, zbog slavlja nakon što je Vida obavio svoj posao kao pravi profesionalac na terenu.





U obrani je pokazao zbog čega je važna AEK-ova karika na tom dijelu terena, a u završnici je za atenski klub sve začinio i golom za prolazak dalje.

Bio je to još jedan trenutak kojim je pokazao igračku kvalitetu, koliko god taj gol ostao kontroverzan jer se čini da je Vida ušao u kazneni prostor prerano, prije nego je bio izveden penal koji je obranio Dominik Livaković, a iskusni stoper Vatrenih u dresu AEK-a potom je zabio ‘iz odbijanca’.

Kritika nije nedostajalo

Vida je svoj posao obavio na oba kraja terena, a nakon toga, među reakcijama bile su i one da je pretjerano slavio s obzirom na to da je bio strijelac protiv svojeg bivšeg kluba. Među ostalima, javio se i poznati glumac Rene Bitorajac, njegova reakcija je odjeknula, ali među navijačima Dinama, nije ostala izolirana.

Nije bilo lako tek tako prijeći preko teškog pada koji se momčadi Igora Bišćana dogodio nakon ulaska u sudačku nadoknadu s vodstvom od 2:0, ali ništa što se zbivalo kasnije se ipak ne bi trebalo prelamati preko leđa Domagoja Vide, koliko god da je slavio gol koji je AEK-u donio remi kod kuće i ukupnu pobjedu nakon dvije utakmice.

Bolje bi bilo da se s reakcijama prema Vidi ‘prikočilo’, posebno zbog toga što postoji i drugačiji pogled, s pokazivanjem da se iskusni Vatreni ispričavao gestikulacijom rukom u smjeru reprezentativnog suigrača Livakovića nakon zabijenog gola.

Čak i mimo toga, previše dobrih stvari je Vida do sada napravio igrajući za Hrvatsku, a prije 10-ak godina i za Dinamo, prije nego je krenuo na nove inozemne postaje na kojima je došao i do atenskog kluba. Zaslužio je veliki kredit koji se ne bi smio tek tako ‘istopiti’.









Danas jako iskusni Vatreni je u godinama u Dinamu gradio svoj status kao važni obrambeni igrač. Maksimir ga dobro pamti dok je trebalo zaustavljati protivnike, no dobro se pamti i jedan trenutak na koji je podsjetio gol protiv Dinama u Ateni.

Dogodio se u dresu zagrebačkih Plavih u ljeto 2012., kada je Vida u osmoj minuti sudačke nadoknade golom za Dinamo donio prolazak protiv Ludogoreca u drugom pretkolu Lige prvaka.

Tada se također slavilo žestoko, emocije su proradile, a scene iz Atene dale su podsjetnik na taj gol od kojeg je prošlo već više od 11 godina. Vrijedio je puno osobito kada se pogleda što je Dinamo napravio nakon toga, s prolaskom još dva pretkola i dolaskom do skupine u Ligi prvaka.









Važni trenuci u kojima je sudjelovao se dugo vezuju uz Vidu, a uz njega se vezuje i puno emocija, kao što je bio slučaj i u utakmici u Ateni, sada dok je iskusnom hrvatskom reprezentativcu već 34 godina ‘na leđima’.

Dok su prema njemu krenule kritike navijača Dinama usmjerene ponajprije na proslavu gola kojim je izbacio svoj nekadašnji klub, dobro se podsjetiti što je sve Vida prošao s reprezentacijom kao važan član momčadi. Zbog svega što je napravio otkako Vatrene vodi Zlatko Dalić, ali i prije toga, u Hrvatskoj bi trebalo biti više strpljenja da se ne krene u napad na Vidu zbog raspleta kakav je bio onaj u glavnom grčkom gradu.

Najviše se pamti sudjelovanje u dolasku do dva svjetska odličja u Dalićevom mandatu na izborničkoj klupi, sa srebrom 2018. u Rusiji i broncom lani u Katru, tada u situaciji kada je bio bez minuta, no pomogao je kao prava podrška suigračima.

Tako će biti i dalje, ako će ga Zlatko Dalić nastaviti zvati Vidu, kao što se očekuje. Iskusni stoper sada je u drugom planu što se tiče minutaže za reprezentaciju, kao što je bio slučaj i za vrijeme lanjskog SP-a u Katru, tada s igranjem Joška Gvardiola i Dejana Lovrena u stoperskom tandemu, ali i dalje je važan bez obzira na status na terenu.

Nakon što se Lovren oprostio od reprezentacije, puno se očekuje od stoperskog para u kojem su Gvardiol i Josip Šutalo, no 34-godišnji legendarni Vatreni još uvijek može dati dosta na terenu. Vida je to pokazao i nedavno, s odigranih svih 120 minuta u lipanjskoj polufinalnoj utakmici na završnom turniru europske Lige nacija, u dolasku do 4:2 protiv domaće Nizozemske u Rotterdamu.

Vida još nije rekao svoju zadnju za reprezentaciju, a ako se pogleda unatrag, do sada se uspio probiti u veliko društvo igrača sa 100 i više odigranih utakmica za Hrvatsku. U taj ‘klub’ uspio je ući ubilježivši 100. nastup lani u studenom u prijateljskoj utakmici protiv Saudijske Arabije u Rijadu, u zagrijavanju za SP u Katru s kojeg su se Vatreni vratili s broncom.

U tom društvu je samo 10 igrača, taj ‘klub’ koji sa 166 odigranih utakmica predvodi Luka Modrić je baš ekskluzivan.

Sa svime što je Vida do sada napravio u karijeri, važan dio puta u nogometu su uvijek bile emocije, pa i puno jače od onih nakon prolaska AEK-a protiv Dinama. U velikim trenucima slavlja, 34-godišnji legendarni hrvatski reprezentativac uvijek je znao i kako se žestoko slave veliki uspjesi…