Žestoki napad na Mamića prije Skupštine Dinama: ‘Čujem da zove sljedbenike, govori im da ne dođu’

Autor: Ivor Krapac

Danas se nastavlja borba za prevlast u Dinamu, u 18 sati počinje nova sjednica Skupštine kluba na kojoj je potreban kvorum od 41 skupštinara za donošenje odluka za normalno funkcioniranje kluba, a u strahu da toga neće biti, na N1 televiziji je svoj stav iznio Krešimir Antolić, bivši član Uprave Dinama.

Podsjetimo, Antolić je objavio odluku da napušta Dinamo prije prošle sjednice Skupštine, održane u ožujku, tada objašnjavajući da ne želi biti prepreka nakon što su navijači tražili da napusti klub. Navijački glas bio je bitan zbog povjerenika koji bi ušli u Skupštinu iz redova BBB-a, a Antolićev odlazak bio je jedan od uvjeta.

U sadašnjoj situaciji, Antolić strahuje da kvoruma neće biti, a kaže da na tome radi i Zdravko Mamić s članovima Skupštine na koje nastoji izvršiti pritisak, a ondje ima ljudi koji su mu bliski.





‘Samo kvorum može odblokirati krizu’

“Iako je broj aktivnih skupštinara 65, još bi osam ljudi trebalo ući u Skupštinu te je pravni kvorum 41 zastupnik. Ako čujem da Zdravko Mamić naziva svoje sljedbenike i govori im da ne dođu na skupštinu, mogu reći da onaj koji ne dođe – taj ne voli Dinamo. Taj je onda obični poslušnik onoga koji ga je nazvao. Samo današnjim kvorumom može biti odblokirana upravljačka kriza u kojoj se nalazi Dinamo zadnjih sedam mjeseci”, rekao je Antolić na N1 televiziji.

“Nadam se da će kvoruma biti, nažalost, očekujem da ga neće biti. Skupina ljudi koje je oformio Damir Zorić, a zapravo Zdravko Mamić je u zadnjih sedam mjeseci pokazala da ih je baš briga za Dinamo. Oni su se bavili samo mojom smjenom pa su dvaput pokušali srušiti legalnog predstavnika kluba. Više mislim da neće biti kvoruma nego da će ga biti, ali nadam se da će emocija prema Dinamu prevladati”.

Dinamo je uoči nove sjednice Skupštine u vremenskom ‘tjesnacu’ s obzirom na to da bi rušenje kvoruma značilo zastoj u normalnom funkcioniranju kluba koji treba oformiti Izvršni i Nadzorni odbor. Bez ta dva tijela je od posljednje sjednice Skupštine.

Pored toga, tu je i rok za iduću izbornu sjednicu Skupštine koja mora biti održana najkasnije do ožujka iduće godine s obzirom na istjecanje mandata vodstvu kluba.

‘Nema struja, to su sve pučisti’

Antolić je bio jasan kako vidi ulogu Zdravka Mamića.

“Nema tu struja, to su sve pučisti. Ne želim vjerovati da je to Hrvatska u kojoj želimo živjeti. Da netko iz druge države može telefonom naređivati drugima”, rekao je bivši član Uprave Dinama.









Antolić se dotaknuo i uloge navijača, ali i posla Darija Šimića u sportskoj politici u Dinamu.

“Tu se sada dogodilo da su Bad Blue Boysi postali ekskluzivni glasnogovornici navijača. Mi ne znamo što navijači žele. Ako se ne dogodi kvorum, kriza će biti produbljena. Predložio sam Darija Šimića. On po mom mišljenju ima reference da bude sportski direktor Dinama i to je to, ne ide dalje”, istaknuo je bivši član Uprave Dinama koji je uz kluba otišao prije ranije ovogodišnje sjednice Skupštine, prekinute zbog rušenja kvoruma, od čega Antolić strahuje i sada.