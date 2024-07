Veliki nogometaš otišao iz Splita zbog starlete, a mnoge žene su se za njim trgale

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ostavio je trag u dresu Hajduka. Mogao je i još dublji, no za Slavišu Žungula, bivšeg majstora s terena u Splitu, put u nogometnoj karijeri i u životu otišao je u drugačijem smjeru. Žungul je bio jedan od primjera kako su uspješni sportaši bili popularni u nekadašnjoj Jugoslaviji, sa svim izazovima koje je to donosilo u njihovoj karijeri i izvan terena.

Pravi ‘mačak’ je pri kraju ’70-ih bio veliki igrač iz dresa Hajduka. Naočit i zgodan, bio je kralj momčadi splitskih Bijelih koja je u to vrijeme bila veličanstvena. Legendarni Hajdukov strijelac je i dalje u sjećanju navijača, toliko emotivno i sjetno, da mu se praktički ne zamjera nagli odlazak u Sjedinjene Američke Države.

Bio je to zapravo bijeg iz kluba i iz zemlje, koji je šokirao tada ne samo nogometnu javnost. Pobjegao je sa starletom iz Starta, Moni Kovačić, ženom s kojom kasnije nije ostvario dugotrajniju emotivnu vezu.

I nje se sjećaju

Bivša Jugoslavija je krajem ’70-ih ludjela i za njom, bila je miljenica nacije. Kao tinejdžerica je 1978. s pjesmom ‘Nasmeh poletnih dni’ bila pobjednica na Melodijama mora i sunca na početku pjevačke karijere. Vezom s tad najmarkantnijim nogometašem Slavišom Žungulom postala je i prva starleta u nekadašnjoj državi.

Žungul je pak na terenu ostavio jako veliki trag. Za Hajduk je odigrao 303 utakmice i zabio 176 golova. Bio je praktički desno krilo koje je voljelo bježati u sredinu. Igrajući u Splitu, osvojio je tri naslova i četiri Kupa, a 14 puta je igrao za jugoslavensku reprezentaciju. Igrao bi i više da nije pobjegao u Ameriku.

U Hajduku se osjećao oštećenim, želio je stan, nije ga dobio, vele priče… Pobjegao je u Arrowse iz New Yorka, bio je najbolji igrač godinama u malom američkom nogometu, nastupao je za San Diego Sockerese, Tacomu i postao rekorder po postignutim golovima.









@Boginja_Nemeza a nista manje nisu zaostajale Doris Dragovic(Split 81) i Moni Kovacic. Iz licne arhive.









Veza se raspala

Pobjegao je naglo zbog nje, no veza Slaviše Žungula s Moni Kovačić brzo se raspala. Bila je to jedna od zvučnih ljubavnih priča iz bivše Jugoslavije, a pamti se i nekoliko drugih, koje su se odvijale u Hrvatskoj i drugdje u nekadašnjoj državi. Ona Žungulova bila je posebna jer je uz nju bio povezan odlazak, no svakakvih zapleta bilo je i s drugim sportskim asovima.

Nekadašnji tenisač Slobodan Boba Živojinović je prije braka s pjevačicom Lepom Brenom bio u braku sa Zoricom Desnicom. Zajedno su dobili sina Filipa, a razišli su se nekoliko godina kasnije. Desnica se kasnije udala za bivšeg košarkaša Ivu Nakića s kojim je dobila sina, a Živojinović za Lepu Brenu, folk pjevačicu na Balkanu i s njom dobio dva sina.

Za Živojinovićem su patile mnoge žene bivše Jugoslavije, a unatoč razlazu, s bivšom ženom Zoricom ostao je u dobrim odnosima. Takvi su odnosi i Lepe Brane i Živojinovićeve ranije supruge Zorice. Što se tiče sina iz braka popularnog Bobe i Zorice, Filip je 2018. godine oženio pjevačicu Aleksandru Prijović, a snimke s vjenčanja su pokazale da bivši partneri svojim odnosima mogu poslužiti kao primjer drugima.

Bora postao popularan

U Hajduku je kao pojačanje sredinom sedamdesetih godina stigao Boriša Đorđević iz srpskog Bora. Bio je sjajan napadač, dribler, paker, strijelac, a u javnosti šarmantan, elokventan, omiljen i popularan… Čak su ga u Splitu onako naočitog zvali ‘Lepi Bora’ i u Hajduku je zaista ostavio neizbrisiv trag.

Kao zapanjujuće nadaren debitirao je u Prvoj ligi Jugoslavije sa samo 17 godina u dresu Bora, još 1970. godine. Sam je svojim igrama držao ovaj klub na prvoligaškoj sceni, da bi 1975. godine došao u Hajduk. iz velikog kluba se lakše dolazilo do jugoslavenske reprezentacije, što mu se i dogodilo.

No, nisu ga uzalud zvali „Lepi Bora”. Žene su ludjele za njim. No, bio je diskretan, povučen. Ali, da je morao bježati od žena – morao je. NO, to ga nije omelo u nogometnim predstavama. Imao je jednu fenomenalnu karakteristiku. Uvijek je igrao najbolje u najvažnijim utakmicama. A tih godina Hajduk je važnih utakmica imao napretek.

Zagrepčanin privlačio poglede

Vaterpolist zagrebačke Mladosti Ronald Lopatny također je bio ljubimac žena. No, on se odlučio skrasiti kraj najpopularnije pjevačice, Tereze Kesovije. Njihova veza je znala imati burnih trenutaka. Tereza je u vrijeme kad je upoznala Ronalda bila u braku s Mirom Ungarom, s kojim se razvela već sljedeće godine.

Brak vaterpoliste s pjevačicom potrajao je 16 godina. Državom su kružile glasine o turbulencijama u zajednici, pa i sama Tereza je rekla da ju je Ronald jednom i udario.

U svojoj autobiografiji ‘To sam ja’ Tereza Kesovija je zapisala: “Šesnaest punih godina koračali smo istom stazom držeći se za ruke. Događaji posljednje godine olabavili su stisak naših ruku. Vjerovali smo da ćemo možda ipak izdržati, koje li zablude! Sada smo na raskršću i svatko kreće svojim putem. Neka ti je prokleta ova kuća, posljednje su tvoje riječi s mržnjom izgovorene. Neka ti je prokleta ova kuća, neka ti je prokleta ova kuća! Lijegala sam navečer i ujutro se budila u grču. Je li moguće da netko kome sam šesnaest godina bez ostatka vjerovala, koga sam voljela, izgovori takvu kletvu?!”