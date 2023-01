‘ŽELIMO DINAMO BEZ KRIMINALACA, NIŠTA VIŠE’! Jasna poruka: ‘Ovo nas sve sad jako zabrinjava, a ‘moralnom’ Mamiću je bolje da šuti’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nešto više od 3.000 ljudi došlo je po ružnom vremenu pogledati Dinamo i Goricu. Bila je to prva utakmica Dinama od odlaska legende kluba Mislava Oršića, a nije bilo ni ozlijeđenog Petkovića. Većina od tih 3 tisuće smještena je bila na sjever. Očekivano jer BBB su pozivali što veći broj ljudi na utakmicu.

“Za Dinamo na prvoj crti” bio je slogan kojim su pozivali ljude na tribine. Znak je to da kreće nova borba. Ili ista jer između Antolića i Mamića nema razlike: “Antolić je Mamićev potrčko koji želi nastaviti raditi ono što je Mamić radio, ali da novac ide njemu u džep. Nema razlike, isti su, marš iz Dinama i gotovo.”

Mišljenje navijača nije ni pozitivno po pitanju trenera Čačića. Razgovarali smo s nekolicinom, a koji žele ostati anonimni.





“Previše borbi”

“Kada je došao na proljeće bilo nam je jasno da onaj iz Međugorja još ima svoje prste. Navijaš za Dinamo tko god da ga vodi, ali kad je došao Čačić malo te i sram uhvati, ali ne biramo mi. On je njihov pijun ni njega nitko ne voli.”

Nije ni Oršić postigao visoku cijenu. Odlazak klupske legende rastužio je navijače, a njegova cijena je začudila je stručnjake za transfere. Ipak, jedan od dinamovaca nam govori:

“Ma Orša je mogao otići besplatno nije me briga. Ne samo mene nego bilo koga tko voli Dinamo. Zadužio je grad i klub toliko da nema te cijene koja može označiti koliko je on nama značio. Sretno mu i neka se vrati.”

Nula protiv Gorice i loša igra brine dinamovce, ali u jedno su sigurni: “Koliko god ne volimo Čačića i mislimo da je ziheraš, imamo takvu ekipu da nema šanse da ostanemo bez naslova. Valjda će biti sve u redu na kraju.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli 》B A D B L U E B O Y S《 (@badblueboysultras)

Pitanje Dinamovog trenera uvijek je problematično. Bjelica i Halihodžić se uvijek spominju kao oni idealni jer su jedini bar donekle suprostavili tiraniji Zdravka Mamića i napravili europski iskorak, a tko bi sad trebao: “Uvijek želiš nekog domaćeg, Dinamovca. Bišćan je nama taj ideal, ali znamo da to nije realno dok god je ovaj bjegunac u klubu. Jovićević se možda vrati, on je baš ispao žrtveno janje, a zna se da je veliki dinamovac.”









Nema Mamića pa mnogi smatraju da će pasti i cijena transfera: “Koga boli briga za te transfere. Od tih novaca jedino je profitirao taj “moralni i pošteni ” Mamić koji gradi vile po kršu i kamenu. Da klub ima koristi od toga stadion ne bi ličio na ovo što liči. Transferi će se događati s njim ili bez njega. Ne bitno bili oni za 10 milijuna ili 20 ionako je razliku trpao sebi u džep.”

Pojavila se i informacija da je kapetanu Ademiju dosta svega i da on želi napustiti klub zbog svih ovih borbi u upravi: “Razumijem ga, ma neka ode ako je tako. On je borac kluba znamo da se bori za pravu stvar, a to je za Dinamo.” Jedan od sugovornika najbolje je opisao što Ademi znači klubu: “Ako se ne varam Ademi je prvi nakon Luke Modrića i njegove zadnje utakmice kome je stadion skandirao. 13 godina se nije nikom skandiralo, a onda je došao on. Dobio je i grafit. Ma cijela uprava mora čistiti i ljubiti pod gdje kapetan kroči. Ako bilo tko misli da je veći od njega dovoljno govori o njima kao ljudima.”

“Samo želimo Dinamo da bude čist i bez kriminalaca. Ne znam koje je rješenje za to. Mislim znam, ali to je moguće u Finskoj jel ovdje je ne moguće da institucije rade svoj posao. On će za 30 godina bit ne poznat mladima i nebitan, a Dinamo će i dalje biti tu. Nadam se da tada bez ikakve borbe jer stvarno su ih navijači imali puno i previše.”

Za razliku od 2010. kada su BBB ušli u bojkot i nisu dolazili na sjever punih 6 godina sada će se ona kao stvari stoje voditi na Maksimiru. Protiv Krešimira Antolića, čovjeka koji je godinama crnim listama onemogućavao navijačima do dođu na stadion.