‘ŽELIMO DA ZAGREB GORI’: Novi Dinamov dijamant nabrijava pred utakmicu godine

Young Boysi ni ne znaju što ih čeka

Čini se da je Nenad Bjelica dosad donosio dobre odluke, pa je logično da tu svrstamo i onu da u Dinamo dovede igrača kojeg je vodio u bečkoj Austriji i poljskom Lechu, Emira Dilavera. On je zasad osvojio i svlačionicu i navijače pa i ne čudi što su njega poslali pred novinare kako bi najavio utakmicu protiv Young Boysa.

“Uzeli smo u Bernu dobar rezultat, sad imamo kod kuće svoj finale koji smo htjeli”, krenuo je Dilaver, koji je tek stigao, a već mu se ispunila želja:

“Navijači su bili uz nas, bili nam potpora. Želimo da ih dođe još, želimo ih svojim igrama navući da Maksimir bude krcat kao u stara vremena. Da Zagreb gori! I da nam se suparnici uplaše kad istrče na naš teren. To nam je cilj, želimo svi skupa vidjeti puni Maksimir. Sada, dok je tako odlična atmosfera u momčadi i oko kluba, bilo bi fenomenalno u tu priču uključiti i navijače”, rekao je nedavno Dilaver, a sada je Maksimir rasprodan.

“Drago nam je, čujem od svih igrača, da će cijeli Zagreb biti za nas, volio bih da bude i Hrvatska, kao uz ‘vatrene’, i da vratimo stari ambijent na stadion i ujesen”, kazao je uoči sinoćnjeg treninga, a onda su ga upitali i o Hoarauu:

“Čovjek ima dva metra, nije ga lako čuvati, mi smo po 1,85… Oni igraju na centaršute, ali mi ćemo na svojem terenu biti još agresivniji u skoku i izlascima nego u Bernu i niti ne razmišljamo o njegovoj, nego samo o svojoj igri.”

Tablete

Svjestan je Dilaver da večeras neće biti lako:

“Oni moraju doći na našu polovicu, malo potegnuti, to nama odgovara. Sigurno će nas pokušati sabiti u naš 16-erac jer imaju idealne igrače za to, ali ako mi osvajamo lopte, uzmemo koju glavom, pa dobre pasove prema naprijed odigramo, moramo doći u dobre situacije, stvoriti šanse. Tako smo mogli i tamo još najmanje jednom zabiti. Moramo biti kompaktni i možemo ih čekati jer imamo dobra krila, dobre napadače, znamo dobro kontrirati… Pripremit ćemo se za to i bit ćemo pravi.”

Dilaver je, kao i Theophile-Catherine propustio utakmicu s Lokomotivom, prevencije radi:

“Ovo je još ta jedina tekma koja se mora odraditi za Champions League, uzimat ćemo i tablete protiv bolova ako treba, bit će to dobro. Kad smo došli dovde, uz pozitivan rezultat koji imamo pred uzvrat… Idemo dalje.”