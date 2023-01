Foto: Guliver Image / Office of the President of Ukraine

ZELENSKI IZBRISAO NOGOMETNU LEGENDU IZ POVIJESTI: Bivšem suigraču Vatrenih zabranjen ulazak u zemlju, prozvan je izdajicom

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (44) potpisao je dekret za sankcije za više od 100 ljudi iz javnog života. Na popisu se nalazi i Anatolij Timoščuk nogometaš s najvećim brojem nastupa za reprezentaciju Ukrajine.

Navedenim dekretom bivši igrač Bayerna izbrisan je iz povijesti svoje zemlje te mu je zabranjen ulazak u Ukrajinu. Timoščuk je imamo status počasnog građanina u rodnom Lutsku, ali su mu rekli da više nije poželjan.

Razlog mržnje i netrpeljivosti prema legendi ondašnjeg nogometa je njegov posao i šutnja na rusku agresiju. On je i danas pomoćni trener Zenita te još uvijek se nije oglasio na pitanje o ratu. Vlasnik Zenita je ruski oligarh jedan od najbližih Putinovih ljudi.





Razočarani ponašanjem

“Potom me je Timoščuk nazvao. Rekao sam mu da je oduvijek bio moj idol, a da je sad nitko i ništa. Rekao mi je da od*ebem, i ja sam njemu rekao da od*ebe i to je bilo to. Više se nismo čuli. On je za mene mrtav čovjek” rekao je jednom prigodom njegov bivši suigrač Jermolenko.

Svojevremeno su ga proglasili i ruskim špijunom, ali za sada se nije oglasio te šuti. Timoščuk je legenda Zenita, a i žena mu je Ruskinja. S Bayernom je 2013. uzeo Ligu prvaka, a suigrač mu je bio Mario Mandžukić.

“Kao što je to bio izjavio Ševčenko, prijateljska gnjida je gora od neprijateljske uši. On je ukrajinska gnjida. Kaže se da vam s takvim gnjidama neprijatelji nisu potrebni.” rekao je predsjdenik ukrajinskog prvoligaša Ruha, Grigorij Kozlovski.