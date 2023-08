Zeko zna grčki i hrvatski mentalitet: ‘Optuženi smo da smo huligani, a ustvari smo isti’

Jedna osoba koja je sigurno vrlo dobro upoznata s Grčkim i Hrvatskim mentalitetom, sigurno je legenda Dinama i Panathinaikosa Velimir Zeko Zajec.

Zajec je igračku i trenersku karijeru proveo u Zagrebu i Ateni, a njegovo viđenje nereda u grčkom glavnom gradu podijelio je za Dnevnik Nove TV.

Podsjetimo, u sukobu huligana život je izgubio 29-godišnji navijač AEK-a Michalis Katsouris, što je rezultiralo uhićenjem 102 člana BBB-a, koji trenutno u grčkim zatvorima čekaju suđenje.

#BadBlueBoys of Zagreb allied with far-right ultras of #Panathanaikos to attack antifascist AEK fans in Athens. There was no away ticket allocation, so #BBB travelled only to attack the fans of AEK.

The murder suspect is reportedly a Greek fascist who was on the side of the BBB pic.twitter.com/fkN7hE3oyk

— Celtic Fans Against Fascism (@Class1Action) August 8, 2023