Zdravko Mamić za ovakav sitniš ne bi propustio takvu priliku, Dalićev ljubimac u problemu

Autor: Andrija Kačić Karlin

U najpotentnijim je igračkim godinama, još nema ni 26 ljeta, rano je stigao u reprezentaciju, ostvario inozemni transfer i odjednom – nestao. Josip Brekalo za kojeg se očekivalo da će se ovih dana skrasiti u Dinamu još uvijek je svojevrsna enigma našeg nogometa.

Ponikao je u Dinamovoj akademiji, ali je već s 18 godina otišao u njemački Wolfsburg. Pritom, jedva je odigrao koju utakmicu za Dinamo, toliko je bio nadaren da je jagma za njim počela dok je bio u tinejdžerskim godinama. Nije se odmah snašao, išao je dalje… Potom i u Stuttgart, a selidbe su se nastavljale, preko Torina do Fiorentine. Igrao je promjenjivo, kada bi pokazao raskošan talent svi bi bili oduševljeni, ali bilo je mnogo utakmica kojem je odigrao kao da je – odsutan.

Da, naš izbornik Zlatko Dalić ga je pozivao u reprezentaciju, samo s 20 godina debitirao je u zagrebačkoj pobjedi 3-2 protiv Španjolske u Ligi nacija. Imao je dosta prilika, pa su ga neki prozvali i Dalićevim ljubimcem. No, kako mu je forma po inozemnim klubovima kopnila tako su se i pozivi prorijedili, a i zadnje šanse u kvalifikacijama za Euru kada je bio pozvan zbog pošasti ozljeda u našim napadačkim redovima baš i nije iskoristio.

Povratak u Dinamo

Pa se aktualizirala tema o njegovom povratku u Dinamo. Čine to mnogi igrači koji se nekako ne snađu po europskim destinacijama. Čak su se širile vijesti da je posao između Dinama i Fiorentine doslovce zgotovljen. Kao grom iz vedra neba odjeknula je informacija da od tog transfera neće biti ništa.

Kada se dogodi takav rasplet obično je jasno da je do nesporazuma došlo zbog novca. Tvrdi se da je Dinamo bio spreman za opciju posudbe Brekala iz Fiorentine. Talijanski klub bio je spreman na posudbu, ali ne besplatnu, tražio je nekih šest stotina tisuća eura. Za Dinamo to ne bi smio biti nemoguć novac, ali u upravi modrih nisu pristali na to. Čekalo se da se Fiorentina smekša, jer bila je dogovorena i Brekalova godišnja gaža od 750 tisuća eura. To bi plaćao Dinamo, a ne Fiorentina.

Tvrdi Talijani ne da se nisu smekšali nego su odmah pokrenuli posao na drugoj strani. Izvjesno je da će Josip Brekalo karijeru nastaviti u turskom Besiktasu.

I oni žele nešto zaraditi

Ide priča i dalje, navodno su u Fiorentini ostali iznenađeni kada je Dinamo za Hoxhu iz koprivničkog Slaven Belupa platio čak jedan i pol milijuna eura, pa su se osjetili frustriranim. „I mi želimo nešto zaraditi„, glasni su bili u Fiorentini, kako je rekao Brekalov zastupnik Andy Bara.

Odlazak u Besiktas po Brekala može biti riskantan potez, pitanje je hoće li biti standardan u prvoj momčadi. Ne bude li teško će doći i do poziva za odlazak s hrvatskom reprezentacijom na Euro. U Dinamu bi zacijelo bi standardan, možda bi bio i prevaga, jasno ako bi dosegao formu kakvu je nekad imao, u utrci za naslov prvaka s Hajdukom.

Pristalice Dinama ostali su dosta iznenađeni ovakvim završetkom priče transfera koji se smatrao već realiziranim. Neki zazivaju i Zdravka Mamića “koji za takav sitniš nikad ne bi propustio takvu priliku”.