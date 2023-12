Zdravko Mamić poslao neobičnu noćnu poruku: ‘Provedite Božić bez ovoga’

Autor: H.B.

Pravomoćno osuđeni bjegunac pred hrvatskom pravdom i bivši visoki dužnosnik Dinama i HNS-a, Zdravko Mamić, javio se u nedjelju kasno navečer s pomalo neobičnom božićnom porukom. Mamić je svojim pratiteljima na Facebooku zaželio sretan Božić, ali je pritom dodao i jednu nesvakidašnju želju.

Mamić je pratiteljima napisao sljedeće. “Vaš Zdravko vam svima od srca želi sretan i blagoslovljen Božić! Jedni drugima ste najbolji dar i zato želim da ovog Božića razveselite vama drage osobe minutama bez interneta, sa puno šala, razgovora, zagrljaja, osmijeha i ljubavi uživo! Volim vas sve”, napisao je Mamić.

Vaš Zdravko vam svima od srca želi sretan i blagoslovljen Božić! 🎄🎁👼 Jedni drugima ste najbolji dar i zato želim da ovog… Posted by Zdravko Mamić on Sunday, 24 December 2023

I dalje se krije

Takozvani međugorski vožd nije se javljao neko vrijeme niti press-konferencijama niti objavama na društvenim mrežama. Zanimljivo je kako Mamić ovaj put nije spominjao niti Dinamo, niti HNS, niti se osvrtao na novo suđenje, odnosno aferu Dinamo 2, u kojoj ga se tereti da se od prosinca 2004. do prosinca 2015. godine uz ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama i više stranih tvrtki iz Velike Britanije, Švicarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Svetog Vincenta i Grenadina, Belizea, Hong Konga, Gibraltara i SAD-a te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača Dinamo oštetili za više od 144 milijuna kuna.









Mamić, koliko je poznato, ovih dana uglavnom uživa u društvu djevojke Jelene Planinić, a ruci hrvatske pravde i dalje je izvan dohvata iako se nalazi tek nekoliko kilometara od granice u BiH, odnosno, u Međugorju.

Mamić je do sada skupio više od 3.5 tisuća lajkova na svojoj objavi i javilo mu se više od 400 ljudi u komentarima, uglavnom s pozitivnim porukama i željama da se što prije vrati, iako je to malo nelogično jer kada bi se vratio u Hrvatsku bio bi uhićen već na granici. Osim ako to, dakako, nije bila i namjera.