ZDRAVKO MAMIĆ OSTAJE ČLAN DINAMA! Je li klub zbog njega promijenio statut i koje su ključne izmjene?

Održana je Skupština Dinama i to prva bez bjegunca pred hrvatskim pravosuđem i bivšeg izvršnog predsjednika Zdravka Mamića. Smatralo se sve do sada kako Mamić više nije član Dinama, ali je predsjednik Mirko Barišić to demantirao.

“Zdravko Mamić je još uvijek član Dinama i tako će i ostati”, potvrdio Barišić u kratkoj izjavi za medije.

Na Skupštini je sudjelovalo 50 od ukupno 80 članova, dakle sve su se odluke mogle donositi legitimno. Skupština je počela neobično zanimljivo. Naime, dnevni red je potvrdilo 49 ruku, samo je Ognjen Naglić digao ruku protiv, a evo i zašto.

“Sprema se novi Statut, bit će i izglasan, no moja je primjedba što taj važan dokument nije na vrijeme dostavljen svim Skupštinarima. Ja sam u klubu svaki dan, vidio sam ga tek prije 120 minuta. Stari je Statut prošao sve ‘Jovanovićeve inspekcije’, po njemu smo mogli još dugo raditi. Žalosti me što se oko kluba spominju afere SMS, kupovine jacuzzija, netko se na surov način narugao vođenju kluba”, rekao je Naglić, no Statut je prošao.

Obratio se potom Barišić.

“Dugo sam u Dinamu, ali ne pamtim kada smo imali ovako dobre rezultate. Naš uspjeh u Europi je vrijedan poštovanja, napravili smo nešto što su rijetki očekivali. Superiorni smo u HNL-u, igramo i u Kupu, želimo ispuniti zadaću, osvojiti još jednu duplu krunu”, kazao je predsjednik Dinama.

Promjene u Statutu najviše se odnose na statuse, vidi vraga, nepravomoćno osuđenih članova i pravomoćnih presuda članovima kluba. O statutu je govorio Miroslav Rožić.

“Statut je temeljni akt kluba. Posljednjih godina u nekoliko navrata sam skretao pažnju, da je naš Statut nepismen, neprecizan i tehnički neujednačen, pa samim time podložan različitim tumačenjima što nam je donijelo nekih problema. Mi zaslužujemo bolji Statut. A kako je bivši pravnik kluba iskazivao neznanje, nestručnost, pa i aljkavost s nekim je dopunama samo nagrdio izvorni tekst Statuta. Samo primitivni um “Olujka Bonace” može izmisliti da je cilj kako bi omogućili Zdravku Mamiću da i dalje ostane član Dinama nakon osječke presude. To je besmislica i glupost iz dva razloga. Prvo jer su hrvatski zakoni u tom smislu jasni i nedvosmisleni, čak su ga u Saboru ironično nazvali ‘Zakon o Zdravku Mamiću’, a drugi razlog jer će Zdravko Mamić za mene vječno ostati član i tvorac velikog Dinama. Baš kao Ulli Hoeness Bayerna ili Silvio Berlusconi Milana bez obzira na sve njihove presude”, kazao je Rožić.

O gradnji novog stadiona nije bilo govora, ali Barišić je rekao kako bi Dinamo trebao ostati na Maksimiru te da se nada da će zajedno s Gradom Zagrebom dovršiti gradnju stadiona kroz četiri do pet godina.

Ključne izmjene odredbi u Statutu kluba:

prema bivšem Statutu Dinamo je mogao osnovati samo jedno trgovačko društvo, sada mu je dana mogućnost da možemo osnovati više trgovačkih društava i pravnih oblika ako je potrebno

članovi kluba će sada ispunjavati pristupnicu, a ne kao do sada zamolbu prilikom učlanjenja u klub, a tu zamolbu odobrava Uprava kluba. Visinu članarine određuje IO, a to do sada nije bilo tako regulirano. Postupak članstvu je jednostavniji, nije podložan svakakvim tumačenjima

na jedinstven način je uređeno tko može, a tko ne može biti član klupskih tijela

za članove Skupštine ukinut je uvjet da moraju biti pet godina članovi kluba, to sada mogu postati i ljudi koji nisu članovi pet godina

uvedeni su transparentniji uvjeti za povjerenike koji postaju članovi skupštine, tu su kriteriji bili nejasni

uvedena je nemogućnost nespojivih dužnosti u klubu što do sada nije bio slučaj. Članovi uprave i Nadzornog odbora više ne mogu istovremeno biti članovi Skupštine i Izvršnog odbora kako ne bi bilo sukoba interesa

uklonjena je dužnost potpredsjednika kluba koja je uvedena iz pragmatičnih razloga prije nekoliko mjeseci

uređeno je rješavanje sporova i sukoba interesa, jasno se zna tko ih i na koji način sada rješava

uvedena je institucija likvidatora kluba što po Zakonu mora biti regulirano

Neke odredbe iz bivšeg Statuta su maknute: