ZDRAVKO MAMIĆ JE KRIV ZA SVE: Emisija Otvoreno pokazala podijeljenost sjevera i juga

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Ružne scene kojima smo bili svjedoci po povratku Torcide iz Zagreba na benzinskoj pumpi blizu Karlovca, još su više produbile jaz između sjevera i juga hrvatske i način promišljanja o incidentu drugačije se tumači od strane policije i navijača.

Podsjetimo, u incidentu koji se dogodio na odmorištu Desinec na autocesti A1 ozlijeđeno je dvadesetak navijača od kojih četvorica vatrenim oružjem, što je presedan u RH u postupanju prema navijačkim skupinama, a s druge strane i policija broji 20 ozlijeđenih pripadnika MUP-a.

Tema današnje emisije na HRT-u bilo je incident na A1, a gosti su bili član Uprave GNK Dinamo Krešimir Antolić, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak, načelnik Sektora za javni red i sigurnost PU zagrebačke Davor Posilović, novinar Damir Petranović i dopredsjednik HNS-a i predsjednik Komisije za profesionalni nogomet Nenad Črnko, dok iako su bili pozvani nisu došli predstavnici Hajduka.





Odlazak sa stadiona

Damir Antolić i Damir Petranović preuzeli su veći dio emisije međusobnim raspravama oko Zdravka Mamića i njegove upletenosti u incident na odmorištu Desinec.

Antolić je objasnio kako je Torcida otišla bez izazivanja izgreda sa stadiona, a pušteni nisu na isti iz razloga što su željeli ući s transparentima koji nisu bili prijavljeni od strane Hajduka.

“Hajduk je sve znao četiri dana prije, oni su to sve ignorirali. Pred utakmicu su javili da dolaze, da nose transparente, ali da to nisu prijavili. Njihov odvjetnik je pitao da ih pustimo, mi smo rekli da mogu bez transparenata. Oni su to odbili i nije bilo problema u zoni Jug”, rekao je Antolić i naglasio kako je to normalna praksa.

Kriva policija i Mamić

“Nekoliko je bitnih stvari. Policija je prvi put pucala na građane. Njihova priča je puna rupa. Ranjenih je, po svemu sudeći, više nego je službeno objavljeno. Ljudi s kojima sam razgovarao kažu da policija nije pucala kod benzinske. Pozivam policiju da objavi sve snimke”, rekao je Petranović, a Davor Posilović je kratko izjavio:









“Ovdje se ne radi o sukobu nego o izazivanju nereda nasiljem u mnoštvu iz mržnje da se prouzroči ozljeđivanje i šteta, to je zakonski opis”, rekao je Davor Posilović.

Nakon toga krenula je prepirka između Petranovića i Antolića kojeg je novinar nazvao Mamićevim potrčkom, dok je Antolić replicirao kako je on nepoznati sin Zdravka Mamića i zaključio kako je Petranović zaljubljen i opsjednut Mamićem.

Jednako tako Petranović je zamjerio Antoliću što Torcida nije bila puštena na stadion, da bi on replicirao ponovo kako nisu bili prijavljeni transparenti, a kako su navijači mogli na stadion bez istih.









Na kraju emisije i po Facebook komentarima moglo se vidjeti kako postoji podijeljenost mišljenja oko krivca za sukob na odmorištu Desinec, mada je bilo više onih koji osuđuju nasilje od strane navijača.

Za kraj novinar Petranović pozvao je MUP da ne bude u službi HNS-a i Mamića već da javnosti podastre sve dokaze i snimke tko je kriv za nerede na A1.