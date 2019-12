ZDRAVKO MAMIĆ IZ HERCEGOVINE UPRAVLJA DINAMOM: Skovao je i plan kako da klub ostane u njegovim rukama!

Možemo samo zamisliti kako je zadnjih nekoliko tjedana (još uvijek) prvom čovjeku Dinamu tamo negdje u Hercegovini, Zdravku Mamiću? Kako mu je bilo gledajući Dinamove utakmice u skupnoj fazi Lige prvaka? Osim što je zacijelo bio sjetan i nostalgičan, a sigurno uz dobre rezultate na početku i razdragan i euforičan, tako mu je nastavak natjecanja sigurno donio očaj i nemir.

Podsjetimo, bivši čelnik Dinama Zdravko Mamić (60) od lipnja 2018. se nalazi u Bosni i Hercegovini, gdje je pobjegao nakon što je na osječkom županijskom sudu proglašen krivim za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama uz optužbu da je oštetio državni proračun. Mamić od tada živi u Međugorju i Mostaru, ali pomno prati što se događa u hrvatskom nogometu, napose Dinamu. I sigurno još uvijek ima veliki utjecaj! I sigurno ga boli Dinamova eliminacija iz Europe.

Njegov Dinamo je iz situacije da bude apsolutni hit natjecanja, elitne Lige prvaka na koncu završio posljednji u skupini. Što znači da neće biti europskog Dinamovog proljeća kao lani, neće biti još zarade, neće biti usavršavanja i prodaje igrača u najboljem izlogu. Mnogi će nas preduhitriti pitanjem – kakve Zdravko Mamić uopće još ima veze s Dinamom? Nije na to teško odgovoriti; ta nedavna Skupština kluba pokazala je lojalnost bivšem predsjedniku koji se sad nalazi u Bosni i Hercegovini, u bijegu od hrvatskog pravosuđa. Uostalom, njegov brat, također osuđen na sudu u Osijeku, legalni je sportski direktor kluba. Njegovi ljudi kontroliraju igrače, financije te organizacijsku strukturu kluba, a i sam trener Nenad Bjelica nerijetko izjavi kako je Zdravko Mamić zaslužan za današnji Dinamo.

Protiv Cityja je Dinamo izgubio, usput se dogodilo i ono čega su se u Dinamu najviše bojali. Atalanta je u gostima tukla Šahtar s 3-0 i talijanska momčad koja je u Zagrebu fasovala četiri laka komada otišla je u Ligu prvaka, a Šahtar kojeg je Dinamo razbio u obje utakmice, a osvojio pritom samo dva boda, imati će prigodu igrati u Europskog ligi nakon zimske pauze. Dinamo je ispao, a bio je tako blizu goleme zarade.

Dinamo je izgubio Eldorado

Oni koji se razumiju u financije u Ligi prvaka tvrde da je onih nekoliko stotina sekundi nepažnje protiv Šahtara, kada je Dinamo vodstvo 3-1 izgubio u sudačkoj nadoknadi, stajalo klub iz Maksimirske 128 nekih 15 do 20 milijuna eura. Što to znači za jedan klub iz Hrvatske ne treba posebno govoriti, dobiti tolike novce bez prodaje igrača – pa to je ništa drugo no “Eldorado”. Dinamo je taj Eldorado zaobišao. Jednostavnije rečeno, nije ga vidio, prošao je kraj njega ne osvrnuvši se. Ispada, nažalost tako…

Kako li je tek to podnio Zdravko Mamić koji se doista dokazao kao uspješan menedžer, neki dan je u Sarajevu dobio i nagradu koja se zove – menedžer desetljeća. Dodijeljena mu je ta prestižna titula na 8. međunarodnom simpoziju o sportu i 1. međunarodnom festivalu dokumentarnog sportskog filma “Simposar 2019” u Sarajevu. Tamo je nakon dodjele nagrade puno pričao, najviše, zapravo skoro samo o Dinamu, pokazujući da je još uvijek tu, “unutra”! U riječima su se osjetilo “kako je Dinamo njegov klub”.

“Ušao sam u Dinamo privatnim novcem i založio djedovinu. Sve smo dali da Dinamo ispliva i vidi se da smo napravili dobar rezultat, podignuli smo cijeli hrvatski nogomet. Mi smo najbolji sponzor hrvatskog nogometa, preko Dinama je iz Europe ušlo 25 milijuna eura u hrvatske klubove zahvaljujući našem plasmanu. Mogu biti ponosan i posebno se zahvaliti našoj omladinskoj školi na revoluciji koju provode, mi kao na traci proizvodimo te igrače i to je jedna ozbiljna imovina’, kazao je Mamić koji se osvrnuo i na uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije koja je izborila plasman na Euro 2020. uz naglasak na tu posljednju utakmicu Hrvatske i Slovačke “kada je na terenu bilo deset nogometaša koji su ponikli u Dinamu”.

No, sve o čemu priča on sada ne gleda, osim putem televizijskog ekrana. Zbog izolacije u Bosni i Hercegovini najmoćniji čovjek hrvatskog nogometa nije bio na svjetskoj smotri u Rusiji, nije gledao uživo Dinamove utakmice u Ligi prvaka, no da ga se o svemu pita – pita se! I to nekoliko puta dnevno. Provjereno je – Zdravko Mamić ima užarenu telefonsku liniju s Dinamom.

Vlatka Peras, aktualna predsjednica Dinama ne taji dobar odnos sa Zdravkom Mamićem… U medijima voli reći: “U temeljima Dinamovih uspjeha u ovih 15 godina je i gospodin Zdravko Mamić. Mi imamo odličan odnos, često se čujemo, premda ne vodim evidenciju tko koga više zove”, kaže Vlatka Peras.

Nedavno je održana i Skupština Dinama na kojoj se nije zatajilo da je njen član još uvijek Zdravko Mamić. Vodili su je predsjednik kluba Mirko Barišić te predsjednica Uprave, Vlatka Peras. Opet, glavna tema je bio Zdravko Mamić koji se nije pojavio mogao pojaviti na Skupštini, jer bi bio odmah uhićen.

“Iza nas je jedna od najuspješnijih sezona u povijesti, uzeli smo naslov prvaka, a i europsko proljeće nam je blizu (kriva procjena, op. p.). Vratili smo se i u Ligu prvaka, pokazali da se možemo nositi i parirati drugim europskim klubovima”, rekla je Vlatka Peras i osjetila se dužnim u svojem govoru spomenuti Mamića: “Isto tako naša akademija radi sjajan posao, uostalom vidjeli ste da su čak deset igrača koji su bili u Dinamo sudjelovali na Svjetskom prvenstvu u Rusiji prošle godine. Posebno se zahvaljujem i Zdravku Mamiću, jer ovaj je Dinamo njegov projekt i plod njegove vizije”.

Na te riječi u dvorani gdje se održavala Skupština čule su se ovacije.

I sada netko kaže da je Zdravko Mamić ostao bez utjecaja!

“Bili bismo neodgovorni da se odreknemo Zdravka Mamića i znanja koje on ima. Nemojmo osporavati činjenicu da je osmislio projekt Dinama i da je stajao na njegovu čelu”, riječi su to Krešimira Antolića, Dinamovog povjerenika za sigurnost. Sve postaje jasno.

Pa, kako bi se Zdravkov brat Zoran uopće vratio u Dinamo da nije utjecajan? A Zoran Mamić također je osuđen na Sudu u Osijeku, na četiri godine i 11 mjeseca zatvora. Kako mu je kazna bila ispod pet godina zatvora nije morao odmah u zatvor kao Zdravko, koji je osuđen na šest i pol godina zatvora.

Prigodom nedavnog povratka u Dinamo, Zoran Mamić je rekao:

“Neki su nas već proglasili krivima. Ja vjerujem u presumciju nevinosti. Ne treba od toga stvarati famu. Vrlo mirno i dobro spavam. Da mislim da sam nešto zgriješio, ne bih se pojavio pred vama”.

Povratak Zorana Mamića u Dinamo nije teško objasniti. Za one upućene nije ni iznenađujuć. Tako je razvidno da se povratkom mlađeg Mamića i javnosti i zaposlenicima u klubu dokazuje stariji Zdravko, stacioniran u Bosni i Hercegovini, te još uvijek poprilično involviran u zbivanja oko kluba. Na glas se, pritom priča, da Dinamom žele ovladati mnoge struje, pa i one koje neki zovu kriminalnim miljeom, te jedna skupina protiv druge, te je problem s navijačima koji su za model upravljana – jedan član, jedan glas. Sve to tjera Zdravka Mamića na dokazivanje moći i nazočnosti u Dinamu. To je jasno kao izvorska voda.

Kada je Zoran Mamić došao u Dinamo mnogi su mislili da će to opteretiti samostalnost i slobodu u radu sjajnog trenera Nenada Bjelice. No, trzavica ipak nije bilo. Svi su se pritom pitali kakav će biti Zoranov odnos s trenerom Bjelicom koji je do tada imao svemoć u poslu, odnedavno je i sjajno plaćen. Kao da se tim financijskim činom htio kupiti mir i osloboditi mjesto za povratak Zorana Mamića. K tome, Zoran Mamić nije došao sam, u svoj stožer s kojim je bio na privremenom radu u inozemstvu doveo je Vedrana Attiasa, nekadašnjeg Dinamovog glasnogovornika, a kasnije Mamićevog analitičara, te Ivana Štefanića koji će se brinuti o kondicijskoj pripremi i kondicijskim trenerima u školi. Ono što je interesantno, Damir Krznar, Mamićev prvi pomoćnik i čovjek koji u sjeni uvijek odrađivao veliki dio posla, bio je potvrđen za novog direktora Dinamove omladinske škole.

Mamiću se ne mogu osporiti zasluge

Činjenica jest da se Zdravku Mamiću ne mogu osporiti zasluge za stvaranje konačno europski konkurentnog Dinama. Isto tako, dobri poznavatelji situacije tvrde kako je uspjeh Dinama pod Bjelicom u mnogome i u činjenici da je Zdravko Mamić odsutan. Jer, kažu, Zdravko bi i u najboljim namjerama napravio cirkus u svlačionici, omalovažio autoritet i utjecaj trenera i sve bi tako pošlo često nizbrdo nakon njegovih eskapada.

Između ostalog, uspjeh Bjelice leži u tome što mu je omogućeno da radi kao što rade engleski menadžeri, da odlučuje o tome tko dolazi i odlazi i da ima apsolutnu kontrolu. Dolaskom nove garniture to se promijenilo. Ali Zoran Mamić ležerniji je i liberalniji u komunikaciji s trenerom. I nema cirkusa.

Nadalje, kad se već sve pita Zdravka Mamića onda se da pretpostaviti kako on želi da brat Zoran bude na ročištima u sudu, da drži na oku sudske procese, a to ne može radeći u inozemstvu, mora biti doma. I na kraju, možda još bitnije, svojevrsna je to poruka zainteresiranim skupinama koje se žele dokopati Dinama. A ona glasi – Mi smo tu!

Da, priča se o privatizaciji kluba i tu nastaje problem. Hoće li je uopće biti, ako je bude na koji način će se provesti i tko će se dokopati Dinama? Ne treba biti naivan i pomisliti da Zdravko Mamić nije u igri. Zdravko Mamić, možemo biti sigurni, i tu drži apsolutnu kontrolu. Iako su za klub zainteresirani mnogi. No, najviše je zainteresiran stariji Mamić, to je neprijeporno. On ga želi sačuvati za sebe.

Da je Dinamo tvornica novca za koju se zanimaju mnogi nije uopće sporno. No, oporba ovakvom Dinamu pod Zdravkom Mamićem kolikogod katkad bila glasna u javnosti ipak je preslaba i nije realno najveća prijetnja vlasti Zdravka i njegovih osoba. Prije je riječ da bi se u Dinamu ušetali oni koji u tome vide prigodu za basnoslovnu zaradu, a koje sam Zdravko proglašava dijelom “kriminalnih skupina”. Iz njegovih izjava vidi se da je tu veća opasnost.

Baš zbog toga je tu možebitna privatizacija ključna. Oni koji su protiv privatizacije isti su oni koji su nezadovoljni ovakvim modelom upravljanja Dinamom. Oni su suparnici Zdravka Mamića i činiti će sve da privatizacije ne bude. No, ta oporba, a riječ je o mahom navijačima, još nije zakuhala juhu koja bi prekipjela, a Zdravko Mamić je dosad rješavao i teže situacije. Njemu bi moglo kud i kamo teže biti ako do privatizacije dođe.

Je li vlast u Dinamu zacementirana i priprema li se privatizacija koja će na ruku ići isključivo Mamićevim ljudima, jer on je kao inkriminiran i ne bi bilo zgodno da ga se tu spominje, i kako će ga “oporba” spriječiti u tome?

Opet, ako dođe do transparentne privatizacije koja su to jamstva da će Zdravko Mamić i dalje ostati glavni čovjek Dinama? Priča nije komplicirana, jednostavna je. Sprema se borba za Dinamo, a režiser bi trebao biti Zdravko Mamić. Hoće li ga koji montažer sabotirati?