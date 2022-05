ZBOG VATRENOG IDU PROTIV PRAVILA? Ovo se ne događa često, baš su zagrizli za Hrvata

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Ivan Perišić je na pragu odlaska u Tottenham, s potpisom koji bi se, po najavama trebao dogoditi idućeg tjedna. Dok se čeka dolazak 33-godišnjeg hrvatskog reprezentativca kojem istječe ugovor s Interom, zna se da londonski klub za Perišića ne bi morao platiti odštetu – s obzirom na to da bi došao kao slobodan igrač.

Ključni čovjek u ovom poslu je Antonio Conte, kako pišu u Engleskoj. Talijanski trener na klupi Tottenhama je baš zagrizao za 33-godišnjeg Vatrenog s kojim je prije godinu dana slavio naslov prvaka dok su obojica bili u Interu. Conte je nakon toga otišao, nekoliko mjeseci bio je bez posla, a usred sezone pronašao je novi angažman i s Tottenhamom je osigurao nastup u Ligi prvaka.

Perišić bi, tako, i dalje imao priliku igrati u najjačem klupskom kontinentalnom natjecanju, što je, u njegovoj nogometnoj priči, vjerojatno veliki dio razloga što je prije koji mjesec imao poruku ‘sve u svoje vrime’, kada se zbog velike želje Hajdukovih navijača počela spominjati mogućnost dolaska na Poljud.





Tottenham to obično ne radi

Nakon što je Conte dogovorio ostanak na klupi Tottenhama, Perišić je ušao u priču kao velika želja 52-godišnjeg talijanskog stručnjaka, a dolazak je sada sve bliže. Očekuje se da će 33-godišnji Vatreni potpisati sljedećeg tjedna, ugovor bi bio na dvije godine, a s tim dolaskom, Tottenham bi prekršio svoje pravilo o dovođenju novih pojačanja. ‘On je u dobi koja ne odgovara profilu igrača koji inače dolaze’, objavio je britanski Daily Mail.

Tottenham are set to sign winger Ivan Perisic after Antonio Conte agreed to stay on at the club #DailyMail #Inter #InterMilan https://t.co/sMSAHpWaSW — Inter Milan Fans (@InterMilanNow) May 28, 2022

Uživao u sjajnoj sezoni

Perišić s Interom nije došao do novog naslova prvaka, no jedan trofej u završnici sezone je ipak bio u rukama, s osvajanjem Kupa Italije. U osobnom učinku, 33-godišnji hrvatski reprezentativac imao je osam golova i sedam asistencija u Serie A, bila su tu i dva gola i jedna asistencija na putu do trofeja u talijanskom kupu, a u Ligi prvaka imao je jednu asistenciju, na putu do pobjede s 2:0 nad Šahtarom u skupini u prvom dijelu natjecanja.

Kao preporuka za novi klub, tu su i Perišićeve predstave u dresu hrvatske reprezentacije, sa 113 nastupa i 32 golova za Vatrene, u sjajnoj priči koja traje od 2011. godine. Na dosadašnjem putu u hrvatskom dresu, najviše se, dakako, pamti finale Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji, s proslavom srebra na kraju sjajnog turnira.