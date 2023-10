Zbog Petkovića je zaiskrilo između Dalića i Dinama: Gospodin je zaboravio ključnu stvar

Autor: Andrija Kačić Karlin

Priča se da je trener Dinamo pomalo ljut na izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića. Zbog toga što je Petkovića uveo u igru na utakmici protiv Turske. Bruno Petković očigledno je pogoršao svoju ozljedu i odmah nakon Osijeka našao se u Beogradu. Kod beogradske liječnice i farmaceutkinje Marijane Kovačević. Kod koje je prije koji mjesec oporavak tražio i Luka Modrić.

Što sve skupa govori da je Petkovićevo zdravstveno stanje narušeno. Opet, Jakirovićeva ljutnja ne bi baš smjela biti uperena samo prema izborniku Daliću.





Može se ljutiti i na Brunu Petkovića, ali i na sebe. Ta, navlas ista situacija dogodila se nedavno, kada je Dinamo u Splitu igrao derbi protiv Hajduka.

Petković je bio načet

Petković je i tada bio načet, inzistirao je da igra, Jakirović je tu sugestiju prihvatio. Sjetimo se što se dogodilo, zbog ozljede je starter Petković izašao pred kraj prvog poluvremena.

Oporavak je trajao, došao je i poziv za reprezentaciju, za utakmice protiv Turske i Walesa. Kako je reprezentacija okrnjena brojnim otkazima, pogotovo napadačkih igrača, tako se u Petkoviću vidjelo, bez obzira na njegovo stanje, neka nada da bi mogao poslužiti u igri kraće vrijeme. Naravno, ako stvari pođu po zlu.

I u toj utakmici fakat je bilo zla po našu momčad sa svih strana. Redom, nervozna obrana, neraspoložen vezni red i tupo jalov napad. Kada je dogorjelo do noktiju Petković je ušao. Donio je živost, bio u šansi. No, to nije bio njegov dan, ni Dalićev, ni svih ostalih reprezentativaca…

Znamo kako je sve grubo prošlo u Osijeku.

S time daje Petković sam rekao izborniku Daliću da može izdržati i želi pomoći. Baš kao što je isto rekao Sergeju Jakiroviću da želi nastupiti protiv Hajduka. I gdje je razlika?

Bruno Petković je takvim stavom i željom zacijelo naštetio sam sebi. Opet, ako se gleda kroz prizmu želje i motivacije svaki trener bi želio imati tako lojalnog, odanog i beskompromisnog igrača. A Bruno Petković to upravo jest. On je nauštrb svog zdravstvenog stanja želio pomoći i svom Dinamu i svojoj reprezentaciji. I na tome mu valja čestitati, skinuti kapu do poda.









Sada će se ipak morati posve zaliječiti. I zbog sebe, Dinama i reprezentacije.

Da, nakon nesretnog epiloga protiv Turske i sam Dalić je priznao da je Petkoviću ozljeda pogoršana. I otpustio ga, naravno. Je li Dalić krivac? Pomalo i jest, isto kao i Jakirović. Mjerila moraju biti jednaka.

A Petković? Smijemo ga malo i „špotati„ zbog neodgovornosti prema samom sebi. Istovremeno i pohvaliti jer je „veliki dečko„. Pa, on je samo htio pomoći svojim trenerima i momčadima.









Sada ga liječi gospođa u Beogradu. Kao nekad Ronalda, Đokovića, nedavno i Modrića. Gle, svi još igraju. Igrati će, nadamo se, i Petković.