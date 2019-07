ZBOG NOGOMETA SE VEĆ RATOVALO! Je li ovo prvorazredni propust ili početak mira u svijetu?

Ždrijeb druge faze azijskih kvalifikacija za SP 2022 svrstao je Sjevernu i Južnu Koreju u istu skupinu, kao i Irak i Iran.

Sjeverna i Južna Koreja su službeno još uvijek u ratu, a Iračani i Iranci su ratovali 80-tih godina prošlog stoljeća. Irak i Iran su u skupini s jakom reprezentacijom Bahreina, dok su Korejanci zajedno s Libanonom i Turkmenistanom.

U završnu fazu prolazi osam pobjednika skupina i još četiri najbolje drugoplasirane momčadi. Katar se već kvalificirao kao domaćin, ali je također bio u ždrijebu, u skupini E, budući da se rezultati u ovoj fazi računaju i za Azijsko prvenstvo 2023.

Skupina A: Kina, Sirija, Filipini, Maldivi, Guam

Skupina B: Australija, Jordan, Tajvan, Kuvajt, Népal

Skupina C: Iran, Irak, Bahrein, Hong Kong, Kambodža

Skupina D: Saudijska Arabija, Uzbekistan, Palestina, Jemen, Singapur

Skupina E: Bangladeš, Oman, Indija, Afganistan, Katar

Skupina F: Japan, Kirgistan, Tadžikistan, Mjanmar, Mongolija

Skupina G: UAE, Vijetnam, Tajland, Malezija, Indonezija

Skupina H: S. Koreja, Libanon, J. Koreja, Turkménistan, Šri Lanka

🔥🔥 We’re definitely in for a treat. Here’s the #AsianQualifiers Round 2 draw results.

Tell us your thoughts!🤔 pic.twitter.com/aopLq2AOpA

— AFC (@theafcdotcom) July 17, 2019