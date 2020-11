ZBOG MARADONE POVUKAO SE U OSAMU: Otkrio s kojim bi se igračem Diego odlično slagao

Autor: HINA/LV

Nekadašnji suigrač Diega Maradone iz Napolija Ciro Ferrara (53) prisjetio se u razgovoru s Christianom Vierijem za Twich legendarnog Argentinca s kojim je igrao sedam sezona.

“Sve me ovo pogodilo, ovo su teški trenuci. Svi smo toliko tužni zbog onoga što se dogodilo, ali uvjeren sam da je Diego otišao mirno. Odrastao sam s njim, za njega me vežu nezaboravna sjećanja. On mi je bio prijatelj i uvijek sam ga branio, platio je za svoje pogreške,” kazao je Ferrara.

Kazao je kako ga je vijest o Maradoninoj smrti jako pogodila.

“Povukao sam se u osamu, nisam želio sudjelovati u brojnim zahtjevima koji su mi stizali iz cijelog svijeta. Potpuno sam se izolirao. Međutim, kada me nazvao Bobo (Vieri), osjetio sam potrebu biti među prijateljima i razgovarati o tome što je Diego za mene značio.”

Ferrara je stigao u prvu momčad Napolija kada i Maradona. On iz omladinskog pogona, a Maradona iz Barcelone. Sedam su godina dijelili svlačionicu osvojivši dva naslova prvaka, Kup UEFA, te talijanski Kup i Superkup. Maradona je napustio Napulj 1991. preselivši u Sevillu, dok je Ferrara 1994. otišao u Juventus gdje je igrao još 11 godina.

“Maradona je najviše griješio na svojoj koži. Uvijek je govorio da ne želi biti model i slažem se s njim. Netko kaže da je Diego bio heroj, ja kažem da su heroji savršeni, ne čine pogreške. Diego je bio antijunak. Unatoč svojim slabostima postao je najbolji ikad.”

Otkrio je kako bi se Maradona odlično slagao s jednom igračem rođenim na jugu “Čizme”.

“Maradona je imao ludu glavu, pomalo poput Antonia Cassana, možda bi se dobro i slagali,” zaključio je Ferrara sa smiješkom.

Bivši napadač talijanske reprezentacije i ponajboljih talijanskih klubova (Juventus, Inter, Milan, Lazio) Christian “Bobo” Vieri je koncem studenog pokrenuo program BoboTv na video live streaming servisu Twich.

Kada je pokrenut 2011, Twitch je bio fokusiran prema gejmerima, ali se polako okretao prema umjetnosti, muzici, talk showu…

Prvi gosti na Bobo Tv bili su Antonio Cassano, Daniele Adani i Nicola Ventola.