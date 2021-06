ZBOG JEDNE STVARI JE BAŠ LJUT! ‘Nemamo mir koji nam je potreban! Je li ti plaća veća ako to napraviš!?’

Hrvatska reprezentacija vratila se u Rovinj iz Londona, gdje je pred kamere na presici stao Zlatko Dalić i odgovarao na pitanja novinara o utakmici koju je Hrvatska izgubila od Engleske 1:0.

Zlatko je prvo upitan je li porazom narušena atmosfera u reprezentaciji:

“Poraz nam nije pokvario atmosferu, izgubili smo od favorita za naslov prvaka Europe. Mi ćemo biti nadam se u boljem stanju. Oni su domaćini, bili su pod pritiskom. Ne mogu reći da smo igrali bolje ali nismo bili dovoljno dobri da pobijedimo. Ono kako smo planirali, da će 15 minuta biti presing i da to moramo izdržati, napravili smo. Ušli smo u ravnopravnu utakmicu, osim naše greške u 57. minuti kada smo imali četiri povezane greške, kasnili smo četiri koraka i nismo se uspjeli vratiti u igru za bod. Nismo bili puno lošiji od Engleske”, započeo je s Analizom Dalić, pa objasnio ulogu Andreja Kramarića, za kojeg su u medijima naglasili kako je igrao desno krilo:

“Andrej je imao potpunu slobodu u fazi napada, ideja je bila da primi loptu i krene naprijed potpomognut Rebićem, ali moram naglasiti da Kramarić nije igrao desno krilo. U fazi obrane bio je na desnoj strani i pomagao Vrsaljku i to jako dobro, a u fazi napada kažem bio je slobodan no isto kao i drugi nije dobro odigrao u napadačkim akcijama. Ja sam jako zadovoljan kako je odigrao prema nazadna, a prema naprijed nije lako igrati protiv najboljih na svijetu”, rekao je o Kramariću izbornik.

Moramo ići na pobjedu

Na red su došla pitanja o predstojećem suparniku Češko:

“U utakmici protiv Češke moramo ići na pobjedu, a posebno ćemo raditi u fazi napada gdje nam igrači ne idu okomito i ne ulaze u prazan prostor, na tome ćemo graditi priču. Mi vidimo da nam premalo igrača ulazi u završnicu i to ćemo morati poboljšati. Neki igrači nisu u formi u kojoj su bili u kvalifikacijama, ali mi imamo širinu i moramo ići na pobjedu”, rekao je Dalić pa zavapio ua jednim dobrim rezultatom:

“Rekao sam igračima na sastanku kako nama treba jedan dobar rezultat, jedna pobjeda kao vjetar u leđa i je možda se u igrače uvukao i neki strah, nedostatak samopouzdanja, koji će nestati jednim pozitivnim rezultatom.”









Ozljede, Eriksen i komunikacija

“Borna Barišić na žalost ima ozljedu koju nije sanirao, nama je to veliki hendikep, ali moramo pričekati nalaz magnetske rezonance u 17 sati i znat ćemo stanje njegove ozljede”, izvijestio je o zdravstvenom stanju desnog bočnog Dalić.

Upitan oko situacije s Eriksenom Dalić je rekao:

“Igrači su komentirali nesretni događaj s Eriksenom, naročito zato što igra zajedno s Perišićem i Brozovićem. Svi komentiraju kako je naporna sezona s velikim brojem utakmica isto kao i ova putovanja, danas smo putovali i opet putujemo za dva dana tako da je to teško.”









Dalića dosta nervira što tajne s treninga cure zbog otvorenog kampa u Rovinju.

“Teško je što nemamo kamp samo za nas, gdje nemamo svoj mir i onda to nije kako bi trebalo bit. Mi pripremamo na treningu iznenađenje ali ga svako može vidjeti i onda se na naslovnicama pojavi sastav dva dana prije utakmice. Ali što je tu je ja tu ne mogu ništa, mada bi bilo bolje da imamo pravi kamp”, rekao je Dalić pa uputio pitanje medijima:

“Što baš moraš objaviti sastav prije utakmice, zar će ti plaća biti veća zbog toga?!”, kritizirao je medije izbornik.

Upitan o komunikaciji među igračima i njim Dalić je rekao:

“Nema loše komunikacije između nas ja to ne mogu tako komentirati, ja sam reagirao u 57 minuti kada su obrambeni igrači napustili koridor koji smo uvježbavali sedam dana na treninzima. To Englezi rade Kean se izvuče i onda ulaze Foden i drugi i ja sam na to reagirao.”

Dalić je završio sa imperativom pobjede protiv Češke, i osvajanja četiri boda za plasman u daljnji dio natjecanja.

“Moramo sastav malo promijeniti protiv Češke moramo ići na pobjedu. Danas Lovren i Barišić idu na rezonancu pa ćemo vidjeti što je s njima. Ali kažem moramo ići na pobjedu, moramo biti probojniji i ofenzivniji i bit će promjena”, rekao je Dalić pa zaključio:

“Fali nam samopouzdanja, loši smo u zadnjih 35 metara, moramo ići više u proboj više prema naprijed i to je ono što nam fali.”