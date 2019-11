ZBOG ČEGA? Najbolji igrač Engleske izbačen iz reprezentacije!

Momčad Engleske jučer je imala prvo okupljanje pred utakmice protiv Crne Gore i Kosova, a već na prvom treningu Gareth Southgate je imao velike probleme.

Engleski mediji izvijestili su sinoć da je došlo do sukoba na prvom treningu reprezentacije Engleske na kojem su se sukobili Raheem Sterling i Joe Gomez.

Sterling i Gomez neriješen odnos vuku od nedjeljnog derbija Liverpoola i Manchester Cityja, a tenzije su se očito nastavile i na reprezentativnom okupljanju.

Došlo je do verbalnog sukoba između dva igrača, a navodno je s provokacijama počeo Sterling koji je srdit na Gomeza zbog ponašanja na derbiju na Anfieldu.

Ovakvo ponašanje profesionalca je iznenadilo Southgatea koji je odlučio suspendirati Sterlinga te on neće biti u konkurenciji za utakmicu protiv Crne Gore koju Engleska igra za dva dana.

“Još uvijek su emocije nakon derbija u nedjelju veoma jake. Nama je veliki izazov da razdvojimo rivalitet iz klubova kada igrači dođu igrati za reprezentaciju. Odlučeno je da Sterling neće igrati protiv Crne Gore i vjerujem da je to u ovom trenutku najbolje za ekipu. To smo odlučili nakon razgovora sa cijelom ekipom”, rekao je Southgate.

England forward Raheem Sterling will not play in their Euro 2020 qualifier on Thursday “as a result of a disturbance in a team area”.

Here’s what he had to say on his official Instagram page ⬇️

