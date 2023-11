Zatvoreni Hrvati usred drame u Grčkoj: ‘Nema pitke vode ni struje, rižu jedu rukama’

Autor: Ivor Krapac

Nastavlja se borba za pronalazak izlaza za Hrvate koji su u kolovozu otišli u Atenu prije predviđene utakmice AEK-a i Dinama u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Nakon toga izbili su neredi, u njima je smrtno stradao AEK-ov navijač Michalis Katsouris, a sveukupno je bilo privedeno 100-tinjak navijača Dinama.

Drama u zatvorima u Grčkoj se nakon toga i dalje odvija, a o zbivanjima svjedoče riječi majke jednog privedenog u razgovoru za Jutarnji list.





Njezina priča otkriva teške uvjete, među ostalima, nedostatak pitke vode i struje, jedenje riže rukama, a pored toga, i slabu zaštitu u zatvoru u kojem vrebaju opasnosti, piše Jutarnji.

Pomoć se već tražila

Iskaz majke jednog privedenog navijača govori o teškim uvjetima, a o njima se zbog stanja zatvora u Grčkoj već pisalo i govorilo. Nove riječi potvrđuju uvjete koji su nehumani, kao u logoru, kako otkriva majka privedenog Hrvata u razgovoru za Jutarnji.

Podsjetimo, obitelji privedenih od Vlade RH traže pomoć da se što prije pokrene pitanje povratka kući, što su nedavno iskazali javno, s apelom Andreju Plenkoviću da se stvari pokrenu.

“S obzirom na to da je izjavio kako je jedan od najiskusnijih i najutjecajnijih članova Vijeća Europe, vjerujemo da se možemo pouzdati u njegove izjave. Nemamo izbora nego javno pitati premijera što je točno mislio kad je rekao da uskoro možemo očekivati dobre vijesti za naše dečke u zatvorima. Što to za premijera znači riječ ‘uskoro’, s obzirom na to da su u zatvorima već puna tri mjeseca. Radi se o zatvorima o kojima je Vijeće Europe u nekoliko navrata izrazilo negativan stav i niz kritika. Mi se već nekoliko dana pitamo što znače njegove riječi o ovako osjetljivoj situaciji. Više od stotinu naših obitelji svakodnevno iščekuje konačno rasvjetljavanje slučaja i strepi nad sudbinom naših dečki. Nama trenutno ostaje tek povjerenje u odvjetničku ekipu u Grčkoj i nada da nitko neće odgovarati za ono za što nije kriv, kao što se dogodilo pokojnom kapetanu Laptalu”, bila je nedavna poruka roditelja i obitelji privedenih koji su pod optužbama za sudjelovanje u neredima u Ateni.

07/08/2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), new video. pic.twitter.com/Rw6EeGt4ps — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 14, 2023









Pojavila se nada

U međuvremenu, za privedene se pojavila nada da bi uskoro mogli biti pušteni iz zatvora u Grčkoj i Božić dočekati u domovini.

Tako otkrivaju riječi Marija Medaka, odvjetnika privedenih Hrvata, s najavom da će biti pred istražnim sucem na iznošenju obrane u razdoblju od 3. do 5. prosinca, krajem ovog i početkom sljedećeg tjedna.

O novom koraku je za Večernji list pričao Athanasios Kaimenakis, grčki odvjetnik privedenih Hrvata.









“Očekivali smo to, riječ je o velikom broju osoba, ukupno 102 navijača. Sada se histerija u Grčkoj i u medijima i pomalo smirila i manji su pritisci u tom kontekstu na nadležne institucije”, rekao je odvjetnik Kaimenakis za Večernji.