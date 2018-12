‘ZAŠTO SVI OČEKUJU OD MENE DA BUDEM KAO MANDŽUKIĆ’?! Što će Dalić reći na ove izjave povremenog Vatrenog?

Povremeni hrvatski reprezentativac, Marko Livaja, bio je jedna od velikih zvijezda na tradicionalnom turniru ‘Četiri kafića’, a nakon turnira stao je pred novinare i odgovorio na nekoliko vrlo zanimljivih aktualnih pitanja,

“Tu smo zbog humanitarnog događaja, drago mi je da sam uspio doći i imao vremena doći u svoj grad, odigrati jedan ovako veliki turnir, jako sam ponosan”, rekao je Livaja i onda komentirao vrlo dobru godinu za sobom.

“Najbolja godina moje karijere. Osvojio sam prvenstvo s AEK-om, izborio sam reprezentaciju, ova godina je bila stvarno uspješna”, rekao je Livaja.

Na Svjetskom prvenstvu nije bio, ali to mu ne smeta.

“Imamo stvarno dobih napadača, tada je Mandžukić igrao, nije bilo ni za očekivati da idem na Svjetsko prvenstvo. Nisam prošao kvalifikacije s njima i to sve, tako da je na kraju ispalo da smo drugi na svijetu, najveći uspjeh u povijesti, stvarno sam ponosan i nadam se da će Hrvatska jednog dana to ponoviti”, izjavio je Livaja.

No, komentirao je činjenicu da ga mnogi vide kao ‘novog’ Marija Mandžukića. On tvrdi da to nije baš sasvim ispravno.

“Svi očekujemo nekog novog Mandžukića, ja i Mandžukić nemamo ništa istoga, imamo dobrih napadača, ali nikoga kao Mandžukić”, rekao je Livaja.