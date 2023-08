‘Zašto se ne priča o Grcima koji su izboli Hrvate?’ Obitelji navijača u Grčkoj su u strahu za svoje sinove i braću

Autor: Ivan Lukač

Prošlo je gotovo pet dana od nereda u Ateni prilikom kojih je poginuo jedan huligan AEK-a. Tom prilikom privedeno je 90 Hrvata koji su u Grčku ušli privatnim vozilima.

Prvog dana krenuo je medijski linč grčke javnosti, a sve je bilo potpomognuto AEK-om koji je za sve optužio Dinamo, a sve Hrvate nazvao ubojicama što je sramotni ispad jednog kluba. Ubrzo su se pojavile informacije da je nađen DNK ubojice te da je on navodno Grk. Svi Hrvati su pristali na davanje DNK uzorka, ali unatoč tome grčka policija je tek danas krenula s testiranjem što je i više nego sumnjivo ponašanje.

Situacija za uhićene Hrvate u Grčkoj je jako loša. Odvjetnik je razočaran ponašanjem suda. Smatra da je pod utjecajem medija te da su vrlo agresivni i bahati. Uz sve to sud je Hrvatima dodijelio 18 mjeseci istražnog zatvora, a da stvar bude još gora planira razdvojiti Hrvate te ih tako praktički pretvoriti u u topovsko meso za grčke huligane u zatvoru koji su željni osvete.





“Uvjeti u zatvoru su neljudski i tretiraju ih kao životinje. Ne smiju se tuširati te se brišu vlažnim maramicama. Nemaju nikakve odjeće, a vodu i hranu dobivaju minimalno koliko im treba za preživjeti. Prema njima se tretiraju kao prema životinjama i ovim putem molimo Vladu RH i sve odgovorne da zaustave takvo tretiranje. Nitko ne zahtjeva da ih se odmah pusti na slobodu. Za naše želimo uvjete dostojne čovjeka i pravedno suđenje” govori nam obitelj jednog od uhićenog.

Što je s navijačima AEK-a?

Međutim, privedeni govore da su zabrinuti za sedam izbodenih Hrvata, a njihove obitelji su nam rekli: “Nitko ne poriče i nije ožalošćen zbog tragedije koja se dogodila, ali zašto grčka javnost šuti o sedam izbodenih Hrvata? Zašto policija ne vrši pritisak da na grčke navijače koji su izboli sedam Hrvata koji sada leže u bolnici i bore se za život? Apeliramo na Vladu RH da poduzme nešto da se pomogne našima u zatvoru i bolnici i da se svim silama potrude naći krivce za, još jednom naglašavam, sedam izbodenih Hrvata. Jedno je ići šakama, ali ići nožem je čin ubojstva.”

Obitelj nam je ustupila i mail koji je poslan na određenim institucijama, a ovo je dio tog maila: “Prema Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, našim državljanima je učinjena povreda prema navedenim člancima:

1. Članak broj 5. „Nitko te nema pravo ozlijediti, mučiti ili ponižavajuće s tobom postupati“ – hrvatski državljani su ozlijeđeni od strane navijača AEK-a, te su javno poniženi u hrvatskim i grčkim medijima, jasno poniženi od strane nekolicine političara i njihovih vladajućih stranki te javno linčovani i gađani kamenjem prilikom izlaska na sud.

2. Članak broj 11. „Svatko treba biti smatran nevinim dok mu se ne dokaže krivnja“ – hrvatski državljani su putem medijske platforme (hrvatske i grčke) unaprijed javno osuđeni da su krivi, mimo istrage.









3. Članak 14. „Svatko ima pravo ući u drugu zemlju i tražiti zaštitu ako je proganjan ili je u opasnosti da to bude.“ – hrvatskim državljanima koji su u pritvoru i izvan njega nije pružena zaštita koju su tražili, već Hrvatsko pravosuđe i mediji u potpunosti nisu stali u zaštitu hrvatskih građana (osim Hrvatskog Veleposlanstva i konzulata u Grčkoj).”

Oni su za neke huligani, a za neke navijači, ali nije bitno kako ih zovete. Napravili su to što su napravili i svjesni su da će odgovarati za to. Obitelji za njih ne traže ni direktnu slobodnu niti bilo što slično. Obitelji su zabrinuti radi ponašanje suda i policije. Kako doznajemo navijači su izloženi su nehumanom tretmanu, maltretiranju policije, prijetnjama smrću.

Grčki mediji javno su širili mržnju te mnoge lažne informacije kako bi ocrnili Dinamo, navijače i cijelu Hrvatsku. Na institucijama je sada da naprave sve što je u njihovoj moći da Hrvatima omogući bolje uvjete, da uspiju dogovoriti da svih Hrvati ostanu zajedno, a ne da ih se pusti u milost i nemilost grčkih huligana u zatvoru. Huligana koji su u tom zatvoru jer su već ubijali druge navijače.

I ono ključno- moraju se naći krivci koji su pokušali do smrti izbosti sedam hrvatskih državljana u Grčkoj. Očito je da je grčka policija zaboravila na to, ali hrvatska javnost i institucije ne smiju. Jer to su isti oni dečki koji su prvi skočili do Petrove bolnice kada je bio potres. Isti oni dečki koji su prvi došli do Petrinje kada je potres razorio grad. Isti oni dečki koji su gradili nasipe da spase kuće od poplava. Tada su ih ljudi zvali herojima, a sada su huligani. Ali kako i oni sami kažu. Draže nam je kad nas nazivaju huliganima tada bar znamo da nitko ne treba našu pomoć.